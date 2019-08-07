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Dijital Dönüşüm Merkezi'ne KOBİ başvuruları sürüyor

- KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etmek amacıyla kurulan Dijital Dönüşüm Merkezi'ne başvurular, 30 Eylül'e kadar sürecek

Dijital Dönüşüm Merkezi'ne KOBİ başvuruları sürüyor
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İSTANBUL (AA) - Dijital Dönüşüm Merkezi'ne KOBİ başvuruları, 30 Eylül'e devam edecek.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'ndan (TÜRKONFED) yapılan yazılı açıklamaya göre, KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etmek amacıyla kurulan Dijital Dönüşüm Merkezi'ne başvurular, 30 Eylül'e kadar sürecek.

Proje kapsamında ilk etapta merkezi veya bir şubesi İstanbul'da bulunan 120 KOBİ'nin dijitalleşme süreçleriyle tanıştırılması hedeflenirken, merkeze başvuran firmalar, dijitalleşme ihtiyaçlarını değerlendirme, teknoloji esaslı KOBİ'lerle eşleştirilme, mentörlük ve finansmana erişim gibi konularda önemli desteklerden de ücretsiz yararlanacak

Proje kapsamında üretim, iç yönetim ile pazarlama ve satış süreçlerine odaklanan 3 ana başlıkta hizmet alacak KOBİ'ler için Dijitalleşme Yol Haritası hazırlanacak.

Merkeze başvuran ve seçilen KOBİ'ler dijitalleşme ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve ihtiyaçlarına uygun tedarikçi tekno-KOBİ'lerle eşleştirilmelerinin yanı sıra mentörlük ve finansmana erişim konusunda önemli desteklerden ücretsiz olarak yararlanacak.

Dijital Dönüşüm Merkezi kapsamında İstanbullu KOBİ'lerin katılımına açık dijital dönüşüm bilgilendirme hizmeti de sunuluyor.

Proje ile KOBİ'lerin dijitalleşme skorunun ortalama yüzde 30 artış göstermesi ve çok kısa sürede yüzde 5 gibi önemli bir verimlilik artışı kazanmaları hedefleniyor.

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Dijital Dönüşüm Merkezi
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