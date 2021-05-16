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Dijital girişimde başarıya giden yolu anlatacak

Dijital alanda ve özellikle de You Tube üzerinden yaptığı çalışmalarla bütün dünyada en başarı girişimciler arasında gösterilen WediaCorp Holding’in kurucusu kurucusu Funda Şen genç girişimcileri online olarak seslenecek. Öğretim üyesi ve gazeteekonomi yazarı Dr.Duygu Hıdıroğlu'nun yöneteceği etkinlikte yatarım fırsatları anlatılacak.

Dijital girişimde başarıya giden yolu anlatacak
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Kadın Girişimciliğine Destek Zirvesi’nde yaptığı konuşma ses getiren WediaCorp Holding’in kurucusu kurucusu Funda Şen girişimci adaylarına seslenecek. Dünyada YouTube bağlantılı girişimcilerin yıldızları arasında gösterilen Funda Şen girişimcilik konusunda tam bir başarı hikayesi yazdı.

KanalEkonomi, Mersin Üniversitesi Genç Girişim Merkezi ve Girişim Limanı’nın ortaklaşa düzenlediği etkinlikte dijital iletişim ve pazarlamaya ilişkin yeni gelişmeleri, yatırım fırsatlarını anlatacak olan Funda Şen’in önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Şen ayrıca toplantı öncesi başarı hikayesine ilişkin de bilgiler verecek.

Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Duygu Hıdıroğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek online etkinlikte Funda Şen gençlerin sorularına yanıt da verecek.

Toplantıya aşağıdaki şifreler kullanılarak girilebileceği belirtildi.

Meeting ID . 98802046974

Passcode : 339105

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