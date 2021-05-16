Dijital girişimde başarıya giden yolu anlatacak

Kadın Girişimciliğine Destek Zirvesi’nde yaptığı konuşma ses getiren WediaCorp Holding’in kurucusu kurucusu Funda Şen girişimci adaylarına seslenecek. Dünyada YouTube bağlantılı girişimcilerin yıldızları arasında gösterilen Funda Şen girişimcilik konusunda tam bir başarı hikayesi yazdı.
KanalEkonomi, Mersin Üniversitesi Genç Girişim Merkezi ve Girişim Limanı’nın ortaklaşa düzenlediği etkinlikte dijital iletişim ve pazarlamaya ilişkin yeni gelişmeleri, yatırım fırsatlarını anlatacak olan Funda Şen’in önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Şen ayrıca toplantı öncesi başarı hikayesine ilişkin de bilgiler verecek.
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Duygu Hıdıroğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek online etkinlikte Funda Şen gençlerin sorularına yanıt da verecek.
Toplantıya aşağıdaki şifreler kullanılarak girilebileceği belirtildi.
Meeting ID . 98802046974
Passcode : 339105