Dijital girişimde başarıya giden yolu anlatacak Dijital alanda ve özellikle de You Tube üzerinden yaptığı çalışmalarla bütün dünyada en başarı girişimciler arasında gösterilen WediaCorp Holding’in kurucusu kurucusu Funda Şen genç girişimcileri online olarak seslenecek. Öğretim üyesi ve gazeteekonomi yazarı Dr.Duygu Hıdıroğlu'nun yöneteceği etkinlikte yatarım fırsatları anlatılacak.

16 Mayıs 2021 Pazar 18:04