Dijital Konferansı'ta buluşacaklar

ICCI 2021 Konferansı, Türkiye’nin en kapsamlı lider enerji platformu ICCI ve Türkiye Kojenerasyon Derneği tarafından 29 – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında dijital olarak gerçekleştirilecek. Pandemi sonrası dijital ortamda düzenlenen ilk enerji etkinliği ICCI Dijital 2020’den sonra ikinci defa dijitale taşınan konferans iki gün boyunca Avrupa, Asya, Orta Doğu, Amerika ve Afrika’dan 4000’in üzerinde uluslararası ve ulusal enerji profesyonellerini piyasa işleyişine yön veren kamu kurum ve kuruluşlarının karar alıcılarıyla buluşturacak.

T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 26 yıldır aralıksız desteklenen enerji platformu ICCI - Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, makro stratejilerin tartışılıp sektöre yön verilmesinin hedeflendiği ICCI 2021 Dijital Konferansı’nı 29-30 Eylül tarihleri arasında düzenleyecek.

İki gün boyunca Türkiye Kojenarasyon Derneği, DEİK, EDAC, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü, ENSİA, TÜBİTAK MAM, TWRE, EPİAŞ, JED, SHURA, Biyo Enerji, GÜYAD, GENSED, İTÜ başta olmak üzere enerji ile ilgili sektörün önde gelen 14 kurumu ve EPDK ile ETKB gibi yasa koyucuların düzenledikleri özel oturumlar ve teknik oturumlar ile toplamda 70 konuşmacının yer aldığı 18 oturum gerçekleşecek. ICCI 2021 Dijital Konferansı’nın açılış oturumuna; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Sanayi Ticaret Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komite Başkanı Ziya Altunyaldız T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, TİM Başkanı İsmail Gülle, DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu ve Türkiye Kojenerasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Aydın’ın katılması bekleniyor.

ENERJİ DEĞER ZİNCİRİNİN TÜM BİLEŞENLERİ TEK ÇATI ALTINDA

Her zaman alanında ilklere ve yeniliklere imza atan ICCI, bu sene enerji piyasasındaki tüm unsurların tartışılacağı konferansta enerji değer zincirinin tüm bileşenleri; “üretim - iletim - dağıtım”ı tek çatı altında topluyor. ICCI 2021 Dijital Konferansı’nda; Olağanüstü Dönemlerde Enerji Yönetimi-Kojentürk Özel Oturumu, Elektrik İletiminde Özelleştirme, Emisyon Azaltım Sertifikaları ve Karbon Kredisi Ticareti, YEK-G ve Enerji Üretiminde Dijitalizasyon (Guarantees of Origin), Net Zero Hedefinde Doğal Gazın Rolü, Yatırım ve İşletme Dönemlerinde Enerji Hukuku ve Tahkim, Yenilenebilir Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı, Biyo Kaynaklardan Enerji Üretiminin Önemi ve Geleceği, Enerji Üretiminde Yeni Teknolojiler, Karbon Sınır Vergisi- Carbon Border Tax, Hibrit (Melez) Enerji Sistemleri, Dağıtık Enerji, Enerjide Yeni Oyuncu: “Hidrojen”, Enerji Santrallerinde İşletme ve Bakım, Enerji Santrallerinde Su Yönetimi ve Soğutma Sistemleri, E-mobility ve E-şarj konuları odak noktada yer alarak sektörün yeni trendlerini dinleyiciler ile buluşturulacak.

Global ölçekteki yüksek tecrübesi ve dünya enerji piyasasındaki trendlere ilişkin birikiminin verdiği güçle ICCI tarafından düzenlenen konferansa http://icci.com.tr/katilim-basvurusu/ adresinden başvurabilirsiniz.