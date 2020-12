Dijital pazarlama pizzaya iyi geldi

Türkiye’de 14 kentte, yüzde 80’ini franchise’ların oluşturduğu 87 restoran ile hizmet veren Little Caesars Türkiye, pazarlama alanında dijital dünyayı profesyonelce kullanan markalar arasında yerini aldı.

Öyle ki son dört yılda 10 milyon TL’yi aşkın bütçeyi altyapı ve yazılım yatırımına ayıran Little Caesars; bu süre içinde dijital dönüşümünü tamamlamakla kalmamış, aynı zamanda trendleri de takip ederek Türkiye’de espor alanını sahiplenen ilk kurum olma unvanını da almış durumda.

2019 yılında pazarlama bütçesinin yüzde 90’ını dijitale ayıran Little Caesars’ın bu başarısı markaya pandemi döneminde aşı gibi gelmiş demek de yanlış bir yorum olmaz. Zira 2020’de LFL (Like For Like) bazında yani geçen yılın aynı dönemine göre satışlarında yüzde 25 satış artışı hedefleyen sevilen pizza zinciri nokta atışı pazarlama faaliyetleriyle LFL’de yüzde 29 oranına ulaşarak hedeflerini büyük oranda tutturmuş.

Little Caesars’ın bu strateji ile 2021 yılında da devam edeceğini anlatan Little Caesars Pazarlama Direktörü Pelin Çiftçioğlu, yürüttükleri dijital ağırlıklı pazarlama çalışmalarıyla, yüksek rekabet ortamında sürdürülebilir bir büyüme sağladıklarını dile getiriyor. 2019 yılının başında yaptıkları pazarlama kampanyalarında senenin ilk yarısında marka algısında yüzde 14 artış, maliyette yüzde 60 oranında düşüş, ürün aramalarında da yüzde 188 oranında yükseliş sağladığını belirtiyor.

Dijital pazarlama bütçesinin yüzde 30’u espora...

Tüketicinin beklenti ve taleplerini doğru analiz ederek online oyunlara yönelik artan ilgi ile pizzayı birleştirdiklerini dile getiren Pelin Çiftçioğlu, “Dijital pazarlama bütçesinin yüzde 30’unu espora ayırarak Türkiye’nin tek resmi yerli espor liginin sahibi olan Zula Oyun ile sponsorluk anlaşması imzaladık. Böylece Zula Süper Lig’in beşinci ve altıncı sezonunun resmi yiyecek sponsoru olduk. İşbirliği kapsamında birçok kampanya ve kurumumuzun adının verildiği ‘Little Caesars Cup’ turnuvası düzenlendi. Ayrıca Zula ile hayata geçirdiğimiz Little Caesars Hava Takviyesi Kampanyamızla da dijital bir oyunun içerisine entegrasyon sağlayan Türkiye’deki ilk markalardan biri olduk. Kampanya kapsamında Zula Gamer Menü’den 1 ay içerisinde farklı günlerde 3 defa sipariş veren esporculara, Little Caesars Hava Takviyesi hediye ediyor, Little Caesars Hava Takviyesi ile gamerlara oyunun içerisinde Battle Royale modunda kendilerini savunabilecekleri pek çok ekipmana haritanın istedikleri noktasında sahip olma şansı sunuyoruz” dedi.

“Müşteri deneyimi ön planda”

Web sitelerinde yaptıkları değişiklerde ise müşteri deneyimini ön plana aldıklarını anlatan Çiftçioğlu, “Tasarımı, güncel dijital dinamiklere göre yenilenen web site projemizde, müşteri deneyimini merkezinde bulunduran gel-al, araca teslim, online ödeme, gibi entegre özellikler bulunuyor. Ayrıca müşterilerimize avantajlar sağlayacak Sezarla Kazan Sadakat Programımızı da başlattık. Web sitemiz ve mobil uygulamamızdaki online ödemelerde kullanıcıya kolaylık sağlayan Masterpass entegrasyonunu devreye aldık. Kişiye özel fırsatlar sunma odağında hazırlanan sitemize paralel olarak mobil uygulama ara yüzümüz de yenileniyor. Böylelikle hem web sitemiz hem de mobil uygulamamız, pizza severlere görsel dilin ağırlıkta olduğu son derece kolay bir kullanım sunuyor olacak. Yaptığımız değişikliklerin çoğunu A/B testlerin sonucuna ve kazanan testlerdeki senaryolara göre kurguladık. Yapılan çalışmalar sonunda tüm Little Caesars dijital platformlarında kullanıcılar kolayca sipariş vererek favori pizzalarına hızlıca kavuşabilecek. Kişiye ve tercihlerine özel fırsatlar sunmaya devam edeceğiz” dedi.

2020’de 12 ödül birden geldi…

Dijital alanda yaptıkları hamlelerin tüketici tarafından çok sevildiğini ve olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Çiftçioğlu, “Türkiye’nin ilk Pizza Zulası” ve “Master Chef Aranıyor Second Screen Search” Kampanyası ile 2020’de 12 ödül birden aldık. “Türkiye’nin ilk Pizza Zulası” ve “Master Chef Aranıyor Second Screen Search” Kampanyalarımız ile; İstanbul Marketing Awards 2020’de Genişletme ve Ortaklık Yoluyla Büyüme, Yeni Satış Noktası Geliştirme, İnovatif Mecra, Espor İletişimi, Dijital Satış Kampanyası ile 6 Adet Gold Ödülün sahibi olduk. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Felis Ödülleri 2020’de ise Gıda, Arama Motoru Pazarlaması, Yarışmalar ve Promosyonel Oyunların Kullanımı, Hedef Kitleye Erişim kategorilerinde 4 Adet Başarı Ödülü ve Social Media Awards 2020’de ise Online Medya Satın Alma ve Arama Motoru kategorilerinde 2 Ödül (Gümüş ve Bronz) aldık. Onlarca sektör ve binlerce markanın yarıştığı bu yarışmalarda kazandığımız başarılar ile gurur duyuyoruz. Düzenlediğimiz kampanyalardan ve son olarak çıkardığımız Gurme Sezar 4 Peynirli Pizza gibi yeni ürünlerimizden aldığımız geri dönüşler mutluluk verici. Yenilediğimiz web sitemiz ve mobil uygulamamız da tüketiciler tarafından ilgi gördü. Tasarımı güncel dijital gereksinimlere göre yenilenen web sitemiz ve aplikasyonumuz, pizza severlere görsel dilin ağırlıkta olduğu son derece kolay bir kullanım sunuyor. Web site ve aplikasyonda gel-al, araca teslim, online ödeme gibi müşteri gereksinimlerini ön plana alan entegre özellikler yer alıyor” dedi.

Sezarla Kazan Programı Başladı…

Son olarak kurguladıkları “Sezarla Kazan” programına da değinen Çiftçioğlu, “Kurumumuzun sadakat programı olan Sezarla Kazan, üyelerin sipariş verdikçe daha çok pizza kazanmasını amaçlıyor. Program kapsamında Little Caesars web sitesi, mobil sitesi ve mobil uygulamasından 4 defa verilen 40 TL ve üzeri siparişe bir orta boy klasik pizza hediye ediliyor. Sezarla Kazan programından yararlanmak için online kanallarımızdan herhangi birine üye olmak yeterli” dedi.