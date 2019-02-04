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Dijital platformlar "nefret söylemiyle" mücadeleyi hızlandırdı

- AB, sanal platformlardaki nefret içeren mesajların hızlı biçimde kaldırılmaya başlandığını açıkladı

Dijital platformlar
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), girişimleri sonrasında dijital platformlardaki nefret içeren mesajların yüzde 89'unun 24 saat içerisinde değerlendirildiğini ve yüzde 72'sinin kaldırıldığını bildirdi.

AB Komisyonu, sanal platformlardaki nefret içeriğiyle mücadeleye yönelik değerlendirme raporunu açıkladı.

YouTube, Twitter ve Facebook gibi firmaların ihbar edilen nefret içeriklerinin yüzde 89'unu 24 saat içinde değerlendirdiğine dikkat çekilen raporda, söz konusu inceleme sonrasında nefret içeriklerinin yüzde 72'sinin yasadışı bulunarak kaldırıldığı belirtildi.

Raporda, 2016 yılında nefret içeriklerinin sadece yüzde 40'ının değerlendirildiği ve yüzde 28'inin yasadışı bulunduğu anımsatılarak, günümüzde teknoloji firmalarının bu alanda daha hızlı mücadele ettiği ifade edildi.

Rapora ilişkin açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Üyesi Vera Jourova da, “"anal ortamda nefret söylemi yalnızca bir suç değil, aynı zamanda ifade özgürlüğüne ve demokrasiye yönelik bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Dijital platformların sorumluluklarını ciddiye almaya başladıklarını belirten Jourova, yasa dışı nefret söylemi ile mücadelenin henüz son bulmadığına işaret etti.

AB Komisyonu, 2016 yılında Google,YouTube, Instagram, Twitter ve Facebook gibi dijital platformlarından yasa dışı içerikleri daha hızlı belirlemeleri ve kaldırmalarını talep eden bir kılavuz yayınlamıştı.

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