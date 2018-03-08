Dijital reklam yatırımları 2,2 milyar liraya yaklaştı

İSTANBUL (AA) - IAB Türkiye'nin araştırmasına göre Türkiye'de dijital reklam yatırımları geçen yıl 2016'ya göre yüzde 15,5 artarak 2 milyar 163 milyon liraya ulaştı.

IAB Türkiye'den yapılan açıklamada, 2017 yılı dijital reklam yatırımlarını konu alan IAB Türkiye AdEx-TR araştırmasının sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de dijital reklam yatırımları geçen yıl 2016'ya göre yüzde 15,5 artarak 2 milyar 163 milyon liraya ulaştı.

Display (görüntülü) reklam yatırımları yüzde 16 büyüyerek 1 milyar 228 milyon lira olurken, bu kategoride en büyük payı 879,7 milyon lirayla Gösterim ya da tıklama Bazlı Reklam Yatırımları aldı. Video reklam yatırımları yüzde 50'lik büyümeyle 269,5 milyon lira olarak gerçekleşirken, native (doğal reklam) 78,6 milyon liraya ulaştı.

Arama Motoru Reklam Yatırımlarının büyüklüğü 815 milyon TL olurken, İlan Sayfaları Reklam Yatırımları 103 milyon TL'ye çıktı. E-posta, küçülmeyi sürdürdü ve 5,2 milyon TL oldu. Buna karşılık Oyun İçi reklamlar 13 milyon liralık büyüklüğe erişti.



Toplam dijital reklam yatırımlarının 1 milyar 93 milyon lirası display (görüntülü reklam), arama motoru, ilan sayfaları, e-posta ve oyun içi reklam dahil olmak üzere mobil platformlarda gerçekleşti. 340 milyon liralık büyüklüğe ulaşan sosyal medya reklamlarının yüzde 76'sı mobil cihazlarda yer aldı. 2017'de programatik satın almanın artışı sürdü ve büyüklüğü 1 milyar 411 milyon TL'ye çıktı.







- "1 liralık dijital reklam yatırımı milli gelire 17,2 kat olarak yansıyor"



Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kurşun, yaptıkları araştırmaya göre, 1 liralık dijital reklam yatırımının milli gelire 17,2 kat olarak yansıdığını kaydederek, "Bu veriyi dikkate aldığımızda yüzde 15,5'lik büyümenin hem sektör hem de ekonomi açısından önemi anlaşılıyor. Bu yıl ve devamında büyümeyle birlikte çok daha önemli bir kavram, dolaysız ekonomi devrimi, gündemimizde olacak." ifadelerini kullandı.

Kurşun, "Dolaysız ekonomi, sanayi devrimi ve IT devrimi kadar büyük bir olay. Bu ekonomi sonsuz sayıda mağaza ve raf barındırıyor. Üretim kapasitesinin de sonsuz olduğu bu ortamda dilediğiniz her şey 7 gün 24 saat kapınıza geliyor. Küçücük işletmeler devlerle rekabet edebiliyor. Dolaysız ekonomide bulut teknolojisi, veri ve doğru içgörü kapitalden daha önemli ekonomik değerler olarak kabul ediliyor. Dijital reklam endüstrisi dolaysız ekonominin tam kalbinde yer alıyor ve tüm ezberleri bozan radikal bir değişimin öncülüğünü üstleniyor. Dolaysız Ekonominin Dolaysız Markalarını bekleyen çok iş var." değerlendirmesinde bulundu.