Dijital reklam yatırımlarında yüzde 14'lük artış

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de yılın ilk yarısında dijital reklam yatırımları 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 14 artarak bir milyar 213 milyon liraya yükseldi.

IAB Türkiye'nin açıklamasına göre, dijital reklam pazarı 2018'in ilk yarısında 1,213 milyar liraya ulaştı.

Söz konusu dönemde, display reklam yatırımlarındaki büyüme oranı da yüzde 14'ü buldu. Bu alandaki yatırımlar 704 milyon lira oldu. Display reklamlar kategorisinde en büyük payı 500 milyon TL ile "gösterim" ya da "tıklama bazlı reklam yatırımları" aldı.

Video reklam yatırımları yüzde 27'lik büyümeyle 156 milyon TL olarak gerçekleşirken, native 48 milyon liraya ulaştı. Ücretli sıralama yatırımlarını içeren "arama motoru reklam yatırımlarının" büyüklüğü 444 milyon TL olurken, "ilan sayfaları reklam yatırımları" 55 milyon TL'ye çıktı. Son dönemlerde küçülme gözlemlenen e-posta, ilk 6 ayda yaklaşık 3 milyon liralık yatırımla bir önceki dönemle aynı kaldı. Oyun İçi reklamlar ise 7 milyon liralık büyüklüğe erişti.





- Mobil reklam yatırımları 621 milyon liraya yükseldi



Mobil reklam yatırımları 621 milyon TL olurken, 205 milyon liralık büyüklüğe ulaşan sosyal medya reklamlarının yüzde 77'si mobil cihazlarda yer aldı. Programatik satın alma 2018'nin ilk yarısında da artışını sürdürdü ve büyüklüğü 809 milyon liraya çıktı.

Açıklamada verilere ilişkin değerlendirmeleri yer alan IAB Türkiye Başkanı Mahmut Kurşun, geçen yıl küresel ölçekte dijitalin televizyonu geçerek en büyük mecra konumuna ulaştığını anımsattı.

Bu bağlamda Türkiye'de ilk 6 ayda yine çift haneli büyüme yaşanmasının önemli olduğunu kaydeden Kurşun, şu bilgileri verdi:

"İkinci yarıda yaşanan dalgalanma nedeniyle biraz yavaşlama beklenebilir. Ancak bu tür dönemlerde reklam yatırımını durdurmayan markaların orta-uzun vadede kazançlı olacağı bilinen bir gerçek. Dijitalin bu bilince sahip markalar için ideal reklam mecrası olduğu da bir diğer gerçek. IAB Türkiye olarak tüm markaları veriye dayalı satın alma yapmaya, kampanya değerlendirmelerini veriye dayandırmaya, verimli yatırım yaparak ekonomiye katkı sağlamaya davet ediyoruz."