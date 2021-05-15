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Dijitale 5 trilyon dolar yatıracak

14. Beş Yıllık Plan döneminde, Çin’in dijital ekonomisi, yüzde 11,3 oranındaki yıllık ortalama artışla hızlı büyüme eğilimini sürdürecek. 2025 yılı itibarıyla ise Çin’in dijital ekonomisinde gerçekleştirilecek katma değerin 32 trilyon 670 milyar yuanı aşması bekleniyor”

Dijitale 5 trilyon dolar yatıracak
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Çin’de dijital ekonomi 5 trilyon doları aşacak... Çin’de dijital ekonomi çapının 2025 yılı itibarıyla 32 trilyon yuanı (5 trilyon dolar) aşmasının beklendiği bildirildi. Çin Sosyal Bilimler Akademisi ve Sosyal Bilimler Belgeleri Yayınevi tarafından, Dijital Ekonomi Mavi Kitabı yayımlandı. Çin’de son birkaç yıldaki dijital ekonomi çapına yönelik yapılan incelemelerle hazırlanan kitapta, Çin’in dijital ekonomisinde geçen yıl gerçekleştirilen katma değerin 19 trilyon yuanı aştığı ve bu miktarın gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 18,8’ini oluşturduğu kaydedildi.

Kitapta, “14. Beş Yıllık Plan döneminde, Çin’in dijital ekonomisi, yüzde 11,3 oranındaki yıllık ortalama artışla hızlı büyüme eğilimini sürdürecek. 2025 yılı itibarıyla ise Çin’in dijital ekonomisinde gerçekleştirilecek katma değerin 32 trilyon 670 milyar yuanı aşması bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dijital Ekonomiçin
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