Dijitalin de lideri olmayı hedefliyor

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, Türkiye operasyonlarında gerçekleştirdiği dijital dönüşüm hikayesiyle PepsiCo’nun diğer ülkelerdeki operasyonlarına da örnek oluyor. “KazandıRio” ve “Dükkân Senin” projeleriyle Türkiye’den dünyaya dijital uygulama ihraç eden PepsiCo Türkiye, dijitalleşmede FMCG sektörüne de liderlik ediyor.

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, Türkiye’de gerçekleşen dijital dönüşüm hikayesiyle tüm dünyaya örnek oluyor. Tüketicilerin ve müşterilerinin satın alma davranışlarını anlamaya yönelik çalışmaları ve data analitiği ile yaptığı öngörülerle, uzun vadeli stratejilerini belirleyen PepsiCo Türkiye, hayata geçirdiği ‘KazandıRio’ ve ‘Dükkân Senin’ dijital uygulamalarıyla hem Türkiye hem de dünyada örnek işlere imza atıyor.

Dijital dönüşüm ile değişen müşteri ihtiyaçlarına cevap verirken aynı zamanda var olan operasyonlarını da daha etkin ve verimli kullandıklarını ifade eden PepsiCo Türkiye Strateji & İçgörü ve Dijital Kıdemli Direktörü Gizem Turan Pazar, “KazandıRio ve Dükkân Senin uygulamalarıyla bugün tüketicimize artı değer ve hayatlarını kolaylaştıran deneyimler sunabiliyoruz. Bunları yaparken aynı zamanda markalarımız için büyüme de sağlayabiliyoruz. PepsiCo olarak “Tüketici Odaklı” olma vizyonumuzla, değişen müşteri trendlerini okumak ve anlamlandırmakla kalmıyor; bu bilgiler ile yeni rotalar ve stratejik planlar çıkartıyoruz. Stratejik yol haritalarını dijitalleşen dünyaya uyum sağlayacak şekilde çiziyoruz’’ diye konuştu.

FMCG sektörünün dönüşümüne lider

Ana amaçlarının hızlı tüketim sektöründe dönüşüme liderlik etmek olduğunun altını çizen Gizem Turan Pazar, şöyle konuştu: “Sektörümüz hem tüketici hem de müşteri özelinde yüksek ürün adetlerine sahip olan, geniş ve çok yaygın bir pazar, milyonlarca tüketici ve binlerce satış noktası ile çok büyük ve kitlesel hareket eden bir yapıya ve katmanlara sahip. Bugün yapay zekâ gibi teknolojiler ve zengin data kaynakları ile artık bizler hem müşteri hem de tüketicilerimiz ile çok daha etkin ve kişiselleştirilmiş ilişkiler ve alışverişler yapabilecek durumdayız, yani bu kitlesel yapıyı daha efektif yürütebilmek mümkün. Biz bu dönüşüme FMCG 2.0 adını verdik. PepsiCo Türkiye olarak bu yeni dünyada lider olmak için yeniden yapılandık. Bizim bu yeni vizyonumuzda şirket olarak odaklanacağımız 4 temel önceliğimiz var; “Tüketici DNA”sı ve “Mağaza DNA”sını çok iyi anlamak bunlardan ilk 2’si. DNA diyoruz çünkü en küçük moleküler yapısına kadar anlamak istiyoruz. Bir diğeri yani üçüncü önceliğimiz “Go To Market” yani saha operasyonlarını moleküler seviyede anlayabilmek, yönetebilmek. 4’ncü önceliğimiz ve alanımız ise tüm bu 3 alanı destekleyecek, besleyecek bir ekosistem kurmak.’’

Gizem Turan Pazar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüketici DNA’sında en önemli konulardan biri veri, yani tüketicimizi çok iyi anlayıp, buna göre öngörüler ve tahminler çıkarıp, onlara özel kişiselleştirilmiş, çok daha etkin bir pazarlama anlayışı ile onlarla etkileşimde olmayı amaçlıyoruz. Mağaza DNA’sında ise; bütün mağaza yapılarımızı segmente ederek hem mağaza hem tüketici profillerini moleküler seviyede anlayarak, buna göre yapay zekâ gibi teknolojilerden de faydalanarak daha etkin değer teklifleri sunabilmek önceliğimiz olacak. Go To Market tarafındaysa hem siparişlerde hem rut planlamalarında hem de servis frekanslarında daha otomatize, dinamik yani veri ve teknolojilerden anlık faydalanan dijital çözümlere odaklanıyor olacağız. Ekosistemi büyütmek amacıyla PepsiCo olarak ortaklıklar, kitle kaynağı, yeni teknolojiler, start-up’lar ve inovasyonlar ile bu ekosistemi besliyor ve destekliyor olacağız.’’

Alışveriş uygulamaları arasında ilk 10’da

PepsiCo’nun promosyon süreçlerini dijitalleştirdiği, tüketicileri başta olmak üzere müşteri ve çalışanlarını kapak, kupon toplama zorluklarından kurtaran “KazandıRio” uygulaması, 2 yıl kadar kısa bir sürede 20 milyon üzeri indirilme oranı ile PepsiCo Türkiye’yi, FMCG sektöründe liderlik pozisyonuna taşıyan bir mobil aplikasyon. Öyle ki, uygulama içerisinde doğrudan bir alışveriş deneyimi olmamasına karşın, alışveriş uygulamaları arasında KazandıRio, ilk 10’a girdi.

‘Dükkân Senin’ e-siparişe dönüşecek

PepsiCo’nun geleneksel kanaldaki müşterileri olan bakkal ve marketlerle uzun vadeli ilişkiler kurmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği online bir platform olan “Dükkân Senin” uygulamasıyla ise PepsiCo Türkiye; 81 ildeki geleneksel kanal noktalarını kapsayan bu platformda, müşterilerimizin bölgesel ihtiyaçlarına odaklanabiliyor, müşteri ile direkt iletişime geçme fırsatı bulabiliyor. Avrupa pazarlarına da ihraç edilen ‘Dükkân Senin’ uygulaması, yakın zamanda güncellenerek bir e-sipariş platformuna dönüşecek.