"Dijitalleşme artık kalkınma stratejimizin merkezinde olmalı"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Dijital devrime dayanan yeni sanayileşme perspektifi, artık kalkınma stratejimizin merkezinde yer almalı. Teknolojide de üretici konumda olmamız kaçınılmaz. Bu kapsamda dijital dönüşümün sanayi uygulamaları alanlarında faaliyet gösteren yerli teknoloji firmalarımızı İSO’nun Teknoloji İş Ortağı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kalkınma Ajansı katkılarıyla ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ev sahipliğinde düzenlenen, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ile çok sayıda sanayi firması temsilcisinin katıldığı İSO Dijital Dönüşüm Ofisi Lansmanı ve Sanayide Dijital Dönüşümün Kilometre Taşları paneline, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy ve İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi ve CTECH Bilişim Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Sarı katıldı.

Açıklamada paneldeki görüşlerine yer verilen Bahçıvan, yeni sanayi çağına hazır olmak ve sanayicileri bilinçlendirmek konusunda birçok etkin çalışma yaptıklarını belirtti.

Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanayi şirketlerinin dijitalleşmesi yolunda verilen hizmetler kapsamında, bu alanda ürün ve hizmet sunan yerli tedarikçilerin tespit edilmesi ve bu firmalar ile iş birliklerinin oluşturulmasına da çalışıyoruz. Bu çerçevede İSO olarak dijital dönüşümün sanayi uygulamaları alanlarında faaliyet gösteren teknoloji firmalarımızı İSO’nun Teknoloji İş Ortağı olmaya davet ediyoruz. Bütün bu gelişmeler ve yaptığımız çalışmalar çerçevesinde şunu net bir şekilde ifade etmek gerekir ki; dijital devrime dayanan yeni sanayileşme perspektifi, artık kalkınma stratejimizin merkezinde yer almalıdır. Teknolojide tüketici değil, üretici konumda olmamız kaçınılmaz. Başkalarının geliştirdiği teknolojiye bağımlı olarak kalkınan bir ülke modeli olmadığını hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız."

Bahçıvan, sanayiciler olarak da dijitalleşme sürecinin endüstrilerdeki bütün üretim şekillerini değiştirdiğine ve üretim sistemlerini yeniden oluştuğuna tanıklık ettiklerini belirterek, "Bu değişim, sanayinin sadece üretim hatlarına da indirgenmemeli. Sanayide dijitalleşme derken artık bir şirketin bütün çalışma ve süreçlerinin dijitalleşmesi aklımıza gelmeli. Bu yeni dönem, kendi kendini düzenleyebilen otonom üretim sistemleri vadediyor." ifadelerini kullandı.

Cep telefonlarının giderek akıllanması gibi bu gelişmenin odağında olan fabrikalarında akıllandığını kaydeden Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Öyle ki ülkemizde henüz ilk örneklerini gördüğümüz, gelişmiş ülkelerde ise hızla yaygınlaşan 'Akıllı Fabrika' bir kavram olarak literatürde de yerini almış durumda. Diğer taraftan yapay zeka ve derin öğrenme, geleceğin dünyasının en önemli rekabet alanlarından biri olmaya aday. Bu noktada altını çizmemiz gereken gerçek; dijitalin yarattığı yeni üretim ekosistemi perspektifidir. Bu bağlamda Türkiye’nin de şekillenmekte olan yeni nesil sanayi anlayışını benimsemesi ve bu doğrultuda bir dönüşüme kendini hazırlaması gerçeğidir."

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri de "Dijital teknoloji tedarikçilerinin ve üreticilerinin en büyük ihtiyacı finansman olduğunun bilincindeyiz. İSTKA olarak bu konuların destekçisiyiz. Veri iletişim dijitalleşmenin altyapısını oluşturuyor. Dijitalleşmenin ön koşulu dijital iletişim konusunda önemli adımlar atacağız. Dijital Dönüşüm Ofisi dijitalleşme konusunda sanayiciler için yol haritası sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ise dijitalleşmenin, şirketlerin bu dönemde odaklanması gereken en önemli konulardan biri olduğunu, dijitalleşmenin şirketler için seçenek değil gerekli bir değişim olduğunu kaydetti.

GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy, dijital dönüşümün şirketler için üretkenlik ve inovasyon alanında büyük kazanımların önünü açacağını belirtti.

Özsoy, şunları kaydetti:

"3 milyar insanın bağlandığı tüketici internetinde yüz milyarlarca dolara varan gelir ve verimliliğe tanık olduk. 2020 yılında öngörülen 50 milyar nesnenin ve 9 milyar insanın bağlı olduğu Endüstriyel İnternette ise bu değerin trilyonlarca dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’nin rekabet gücü yüksek ekonomiler arasında yer alabilmesi için endüstrilerdeki bu gelişmeleri yakından takip etmesi ve hızlı adımlar atması gerekiyor”

İSO Meclis Üyesi ve CTECH Bilişim Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Sarı da “Dünyada önemli bir rekabet söz konusu. Bu dönüşüm maalesef sanayiyi de vuracak. Çünkü otomotize olmak, işsizlik de demek. İSO’nun bu öngörüyle sanayinin dijital dönüşüme adaptasyonu konusunda taşın altına elini koyması takdire şayan." yorumunu yaptı.