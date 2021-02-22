Dijitalleşmeyle birlikte iş olanakları artacak

Halıcı Group CEO’su Dr. Hüseyin Halıcı, toplumda robotların ve dijitalleşmenin işsizliğe yol açacağına dair genel bir algının olduğunu, bunun aksine dijitalleşmeyle birlikte daha fazla iş imkanı olacağına vurgu yaptı.

“TEKNOLOJİNİN HENÜZ BAŞINDAYIZ”

İnsanlığın teknolojinin henüz başlarında olduğuna dikkat çeken Dr. Halıcı, artan teknolojik gelişmelerle özellikle zihin gücüyle çalışan teknik çalışanlara olan talep ve ihtiyacın artacağını işaret etti.

Dr. Halıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçmişte kazma kürekle çalışan insanlar vardı. Bugün kazma kürekle çalışanları, genellikle ya çok spesifik bir işte ya da amatörce yapılan kazı çalışmalarında görüyoruz. Onun yerini iş makinaları ve bunları kullanan insanlar aldı. Benzer şekilde teknolojide de böyle olacak. Örneğin; büyük verinin analizini yaparken, büyük ölçekli veriler arasından faydalı bilgiye ulaşma, bilgiyi madenleme işinde, yapay zekayı geliştirirken, sensör yapısını geliştirenlere vb. çok sayıda çalışana ihtiyacımız var. Çünkü teknolojinin henüz başındayız. Bana göre teknoloji daha yeni başlıyor. Düşmeyen uçak, kaza yapmayan-çarpışmayan otomobil, depremde yıkılmayan ev, bıçaksız ameliyatlar olacak. Bu da ek istihdam ihtiyacı anlamına geliyor. Örneğin çarpışmayan araba dediğimizde sensörlerin arabalarda kameraların yerleştirilmesi. Bunların uyduyla haberleştirilmesi aynı zamanda yolların sensörlü hale gelmesi ki bunlar otonom çalışsınlar o sensörlerle beraber arada haberleşip iletişim kursunlar. Bunlar için hep teknoloji geliştirmek yeni işler ve dolayısıyla yeni işgücü oluşturmak gerekiyor.”

“ÜRETİM MALİYETLERİ DÜŞECEK”

Dr. Halıcı, yeni endüstriyel devrim ile beraber fiziksel çalışmadan zihinsel çalışmaya geçileceğini, böylece işgücünden enerjiye pek çok kalemde maliyetlerin azalacağını ve bunun da tüketiciye/son kullanıcıya yansıyacağını söyledi.

Bu doğrultuda çalışma saatlerinin kısalacağını, vardiyaların fazlalaşacağını ifade eden Dr. Halıcı, zihinsel çalışmayla 3 vardiyalı çalışma sisteminin 6 vardiyaya çıkacağını da sözlerine ekledi.