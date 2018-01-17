DİKA, bölgesindeki projeler için 40 milyon lira destek sağlayacak

BATMAN (AA) - Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), bu yıl Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta yapılacak projelerden desteklemeye uygun görülenler için 40 milyon lira destek sağlayacak.



Batman Valisi Ahmet Deniz, Ajansın 2018 yılı Mali Destek Programı'na ilişkin olarak düzenlenen bilgilendirme toplantısında, DİKA desteklerinin bölgenin gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi.

Kalkınma ajanslarının bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmek amacıyla kurulduğuna işaret eden Deniz, "Desteklenen programlar bizim de en fazla önemsediğimiz konulardır. Desteklemeler kapsamında istihdama yönelik, istihdam altyapısına yönelik projelere ağırlık vereceğiz. Batman güzel bir şehir, her zaman söylüyoruz çok ciddi yatırımcıların rağbet gösterdiği bir şehir." dedi.



DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ da desteklemelerin sadece kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik olduğunu belirtti.

Altındağ, "Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi" programı kapsamında 28 milyon lira, "Kentsel Yaşamın Geliştirilmesi" programı kapsamında da 12 milyon olmak üzere toplam 40 milyon liralık destek sağlayacaklarını söyledi.



Altındağ, şunları kaydetti:



"Ajansımız kurulduğu günden beri en fazla bütçe bu yıl olacak. Tamamı kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek. Çok önemli bir bölgede yaşıyoruz. Bir yatırımcı gelip teşvikten faydalandığı zaman eğer oradaki arazi uygun değilse, altyapısı yoksa maalesef yatırım yapmadan gidiyor. Bu tür sıkıntıları gidermek için Ajans devreye girecek. Ajansın temel kuralı, fırsatı kazanca dönüştürmektir."

Toplantıya, Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ve Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.