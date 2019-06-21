Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden gidiş-geliş devam ediyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Bağlum-Etlik Kavşağı 3-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Esenboğa Havalimanı yönü) iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağında köprü çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Aliağa-Menemen yolunun 33-38. kilometrelerinde Çandarlı Otoyolu bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Akseki-Manavgat yolunun 32-35. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.
Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Sinop-Gerze-Yakakent devlet yolunun 37. kilometresindeki Gerze-1 Kavşağı Bağlantı kolundaki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle, Gerze bağlantı yolu trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer bağlantı yollarından gerçekleştiriliyor.
Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerinde bulunan Sarsap Tüneli'nde yapılan bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.
Burdur-Antalya yolunun 4-7. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü kapatılarak, ulaşıma Antalya gidiş yönünden iki yönlü izin veriliyor.
Dikkat Yol Çalışması
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
21 Haziran 2019 Cuma 08:23
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden gidiş-geliş devam ediyor.