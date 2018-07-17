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Dilek Limboz, Novartis Türkiye Kalite Direktörü olarak atandı

- Novartis Türkiye bünyesinde 12 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak Novartis İlaç Kalite Güvence Bölüm Direktörü olarak görev yapan Dilek Limboz, Novartis Türkiye Kalite Direktörü görevine atandı

Dilek Limboz, Novartis Türkiye Kalite Direktörü olarak atandı

İSTANBUL (AA) - Novartis Türkiye bünyesinde 12 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak Novartis İlaç Kalite Güvence Bölüm Direktörü olarak görev yapan Dilek Limboz, Novartis Türkiye Kalite Direktörü görevine atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya bölümünden mezun olan ve yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tamamlayan Limboz'un Marmara Üniverstesi Eczacılık Fakültesi'nden İlaç Bilimleri Sertifikası bulunuyor.

Kariyerine 2000 yılında GSK bünyesinde Kalite Kontrol alanında başlayarak farklı rollerde görev alan Limboz, 2006 yılında Novartis Türkiye'ye katıldı.

Novartis'te GMP Koordinatörü, Ruhsatlandırma Uzmanı, Global Ruhsatlandırma Strateji Koordinatörü ve Analitik Hizmetler Kalite Lideri, Kalite Kontrol Müdürü, Üretim Strateji Koordinatörü, Novartis Teknik Operasyonlar Kurtköy Fabrikası'nda Kalite Uygunluk Müdürü görevlerinde bulunan Limboz, son olarak Novartis İlaç Kalite Güvence Bölüm Direktörü olarak görev yapmaktaydı.

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