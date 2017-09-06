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Dinar 2 HES özelleştirme ihalesi

- EÜAŞ'a ait Dinar 2 HES ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilme ihalesinde en yüksek teklifi 10 milyon 568 bin lira ile Ergök İnşaat Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. - Süper Elektrik Üretim AŞ ortak girişim grubu verdi

Dinar 2 HES özelleştirme ihalesi

ANKARA (AA) - Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Dinar 2 hidroelektrik santralinin (HES) ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesinde, en yüksek teklifi 10 milyon 568 bin lira ile Ergök İnşaat Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. - Süper Elektrik Üretim AŞ ortak girişim grubu verdi.

Afyonkarahisar'daki 3 megavat kapasiteli Dinar 2 HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi için 7 firma teklifte bulundu.

Komisyon başkanlığını Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır'ın yaptığı ihalede, önce kapalı zarfla elemesiz tur teklifleri alındı. Elemesiz turda verilen 10 milyon 560 bin liralık en yüksek teklifin ardından birinci elemeli tura geçildi.

İlk elemeli tur, birden fazla şirketin aynı teklifi vermesi sonucu tekrarlandı.

Tekrarlanan turda en düşük teklif sahibi olan Re-Ha İnşaat Madencilik Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ ihale dışı kaldı. Bu turda verilen 10 milyon 562 bin liralık en yüksek teklifin ardından, ikinci elemeli tura geçildi.

İkinci elemeli turda en düşük teklif sahibi Karaca Hes Enerji Üretim AŞ ihaleden ayrıldı. Bu tur sonrasında açık artırmaya geçildi. Açık artırma başlangıç tutarı 10 milyon 563 bin lira, artırım aralığı ise 5 bin lira olarak belirlendi.

Açık artırmanın ilk turunda Erg Altyapı İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. teklif vermedi. Aynı turda, Zafer Nakliyat Madencilik İnşaat Petrol Sanayi Ticaret AŞ, Babacan Girişim Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ ile Özer Konveyör Band Turizm Sanayii ve Ticaret AŞ ise ihaleden çekildi.

Dinar 2 HES özelleştirmesi ihalesinde en yüksek teklif sahibi 10 milyon 568 bin lirayla Ergök İnşaat Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-Süper Elektrik Üretim AŞ ortak girişim grubu oldu.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan Dinar 2 HES 2000'de faaliyete geçmişti.

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Dinar 2 HESElektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)Özelleştirme İdaresi Başkanlığıözelleştirme Ihalesi
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