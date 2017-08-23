Dinar 2 HES özelleştirmesine 7 teklif geldi

ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Afyonkarahisar'da bulunan Dinar 2 Hidrelektrik Santrali (HES) ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilme ihalesine 7 teklif geldiği bildirildi.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamada, Elektrik Üretim AŞ'ye ait 3 megavat kurulu güce sahip, Dinar 2 HES ve bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesine katılmak için 14 Ağustos Pazartesi günü mesai bitimine kadar teklif verildiği duyuruldu.

Dinar 2 HES ve taşınmazların özelleştirilmesi amacıyla bu ihaleye teklif veren firmalar şunlar:

1. Karaca Hes Enerji Üretim AŞ

2. Re-Ha İnşaat Madencilik Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ

3. Ergök İnşaat Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-Süper Elektrik Üretim A.Ş. Ortak Girişim Grubu

4. Erg Altyapı İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

5. Zafer Nakliyat Madencilik İnşaat Petrol Sanayi Ticaret AŞ

6. Babacan Girişim Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ

7. Özer Konveyör Band Turizm Sanayii ve Ticaret AŞ