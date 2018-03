Dinozor kombilerle vedalaşma zamanı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2015 yılından bu yana uygulanan ErP (Energy Related Products-Enerji İlişkili Ürünler) Yönetmeliği’nin ülkemizde de yürürlüğe girmesi için geri sayım başladı. 21 Nisan’da yayınlanması beklenen yönetmelik ile yoğuşmasız hermetik (konvansiyonel) kombi ve kazanların ithalatı ile üretimine yasak getirilecek. Bu cihazların yerini verimlilik değerleri daha yüksek, NOx (azot oksit), CO ve CO2 gibi atık gaz oranları daha düşük olan, piyasada ‘yoğuşmalı’ olarak bilinen kombi ve kazanlar alacak.



Isıtma sektörünü olduğu kadar tüm kullanıcıları da yakından ilgilendiren bu yönetmelik hakkında Levent’teki deneyim merkezi fuHa İstanbul’da bir bilgilendirme toplantısı düzenleyen Daikin Türkiye yetkilileri, yeni dönemde yaşanacak değişiklikleri paylaştı. Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, enerji tüketimi yapan cihazlara bir dizi standardı zorunlu hale getiren düzenlemelerin AB’de olduğu gibi ülkemizde de önce klimalarda devreye alındığını, şimdi de ısıtma cihazlarında uygulanacağını belirterek, şu bilgileri verdi: “Eylül ayında yaptığımız basın lansmanında ‘Dinozor kombi tarih oluyor’, ‘Dinozor kombinizle vedalaşın’ demiştik, bugün ise ‘Dinozor kombinizle vedalaşma vakti geldi’ diyoruz. O gün segmentinin en küçük premix yoğuşmalı kombisini tanıtırken aslında 21 Nisan’daki bu yönetmelik değişikliğine de dikkat çekmiştik. Bu yönetmelik ile sezonsal verimlilik değeri yüzde 86’nın altında kalan konvansiyonel kombiler ve 400 kW altındaki konvansiyonel kazanlar artık ithal edilemeyecek ve üretilmeyecek. Tüm pazar yoğuşmalı olarak tanımladığımız kombi ve kazan sınıfına kayacak.”



Önder, “Daikin olarak, yoğuşmalı kombi ve kazanlardaki geniş ürün gamımızla hatta bunun daha da ötesinde hibrit ürünlerimizle bu değişikliğe hazırız” derken, sözlerine şöyle devam etti: “Yoğuşmalı kombileri Türkiye’de üretmekle kalmayıp, tüm dünyaya ihraç eden bir şirketiz. Gururla söylüyorum ki, Türkiye’de ürettiğimiz kombileri şu anda 25 ülkeye gönderiyoruz. Segmentinin en küçük premix yoğuşmalı kombisi Türkiye ile aynı anda AB ülkelerinde satışa çıktı. Bundan 5 yıl önce 10 milyon dolar seviyesinde olan ihracatımız geçen yıl itibariyle 100 milyon doları aştı. Hedefimizde 2020 yılında 200 milyon dolara ulaşmak var. Yönetmelikleri beklemeden teknolojinin sunduğu bütün imkanları, inovatif bir şirket olarak kullanıcılarımıza yansıtırken istihdamdan ihracata ülkemize de değer oluşturmaya devam ediyoruz.”



İÇ ANADOLU VE DOĞU’DA TASARRUF 1.000 TL.’Yİ BULACAK



Kullanıcı ve çevre dostu cihazların Daikin’in olmazsa olmazlarının başında geldiğini vurgulayan Önder, “Biz hep daha iyisi için çalışıyoruz. Bu yönetmelik değişikliklerini de daha iyisi için atılan adımlar olarak görüyoruz” dedi. ErP Yönetmeliği’nin çevre ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlarken, kullanıcıların bunu bizzat doğalgaz faturalarında göreceğini dile getiren Önder, bunu şöyle örneklendirdi: “Bu yönetmelik sonrasında kombi almak, kombisini yenilemek durumunda kalan bir kullanıcı yoğuşmalı bir cihaz için 1.000 TL fazla ödeme yapacak ama kullandıkça kazançlı çıkacak. Yoğuşmalı kombiler içinde bulunan özel sistemlerden dolayı biraz daha pahalı görünebilir. Ancak ortalamalardan yola çıkarak bir hesap yaparsak, İstanbul’da yılda ortalama 1.400 TL. doğalgaz faturası ödeyen bir kombi kullanıcısının 350 lirası cebinde kalacak. Hele de Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu gibi kışların çok sert geçtiği bölgelerimizde bu tasarruf oranı 1.000 TL.’yi bulacak. Soğuk kış şartlarında yıllık ortalama 2.000 metreküp doğalgaz tüketerek 2.500 liralık doğalgaz faturası ödeyen bir kullanıcı, bundan sonra 1.500 liralık fatura ödeyecek, 1.000 lira tasarruf edecek. Daha geniş düşünürsek; Türkiye’de şu anda 13 milyon 610 bin doğalgaz abonesi var. Zaman içinde yaşanacak kombi sahipliğini, yeni kombi alımlarını düşünerek her bir abonenin sadece 100 dolarlık tasarruf ettiğini düşünsek; toplamda 1.36 milyar dolarlık tasarruf demek. Yılda 300 lira, 500 lira hem aile bütçelerimiz hem de ülke ekonomimiz için önemli rakamlar. Kazanan kullanıcı ve ülke ekonomisi olacak.”



YENİLİKLER HİBRİT SİSTEMLER İLE DEVAM EDECEK



Daikin Türkiye Isıtma Departman Müdürü Fahri Umut Ertür, takılacak bir kontrol cihazı ile tasarruf oranının yüzde 30-35’lere çıkabileceğini belirtirken, Türkiye’nin doğalgaz ithalatına ödediği faturanın 16 milyar dolar civarında olduğuna, bunun en az 4 milyar dolarının da evlerde tüketilen doğalgazdan kaynaklandığına dikkat çekti. Konvansiyonel cihazlara getirilecek üretim ve ithalat yasağının halihazırda kullanılan hermetik konvansiyonel cihazları kapsamayacağı bilgisini veren Ertür, “Mevcut kombiler kullanılmaya devam edilebilecek. Kombisini değiştirmek isteyen kullanıcılar ise, yoğuşmalı cihaz almak durumunda kalacak” dedi.



Daikin’in geniş bir yoğuşmalı ürün gamına sahip olduğunu, şu anda Daikin yoğuşmalı kombileri üç farklı kapasitede pazara sunduklarını, fiyatı ile her bütçeye uygun yeni iki seriyi de bu yıl üretmeye başlayacaklarını açıklayan Ertür, Türkiye’de henüz zorunlu olmayan bazı yeni uygulamaları da devreye alacaklarını açıkladı. Ertür, sektörün geleceğini de yansıtan bu yenilikler hakkında şu bilgileri verdi: “Avrupa’da ErP yönetmeliğinin kombi ile ilgili fazından sonra yayınlanan GAR (Gas Appliance Regulation) yönetmeliği henüz Türkiye’de uygulamaya girmeden önce biz uyum çalışmalarını başlattık. Yoğuşmalı yanma teknolojisini bir adım ileriye götüren ve yoğuşmalı kombilerde gaz/hava ayarının servislerce yapılma ihtiyacını ortadan kaldıran gaz-adaptif (otomatik gaz-hava oranı ayarı) teknolojisini yoğuşmalı ürünlerimizde kullanmaya başladık. Bunun yanı sıra, öncelik verdiğimiz bir diğer konu hibrit sistemler. Analizlere göre; 2030 yılında satılan cihazların yarısı ASHP-Hibrid (hava kaynaklı hibrit ısı pompaları) olacak. Bu trendin Türkiye’de de yaşanması kaçınılmaz. Çünkü ErP yönetmeliği uzun vadede teknolojik olarak A enerji sınıfına sıkışan ürün yapısına ve bu ürünlerin hibrit cihazlara doğru yönelmesine etki edecek. Daikin olarak biz bugün A+++ hibrit teknolojiye sahip ısı pompaları satışını yapabilen bir iklimlendirme firmasıyız. Şu an satışını yapmakta olduğumuz hibrit ısı pompalarında yüzde 146’ya varan verim değerleri ile pazarın teknolojik liderliğini üstleniyoruz. Alanında uzman bir şirket olarak biliyoruz ki, hibrit sistemler ile yaklaşık sıfır enerjili binalar ve şehirler kurmak mümkün. Bunun için çalışıyoruz. Dünyanın en küçük kombisinden sonra pazarda tüm dengeleri değiştirecek yeni ürünler ile ısıtmayı tasarlamaya devam edeceğiz. Onun için ‘Daikin gelecekten geliyor’ diyebiliyor ve size gelecekte yaşanacakları anlatabiliyoruz.”



KLİMALARDA DEĞİŞİM SÜRECİ R32 İLE BAŞLADI



Daikin Türkiye Bireysel Sistemler Satış Müdürü Arif Ercan Dursun ise ısıtmanın yanı sıra soğutma cihazlarında da önemli bir değişim yaşandığına dikkat çekerek, şu bilgileri verdi: “AB öncülüğünde çıkartılan yeni regülasyonlara göre bireysel ve ticari seri split klimalarda daha verimli ve daha çevreci bir soğutucu akışkan olan yeni nesil gaz R32 kullanımı zorunlu hale getirildi. Biz bu gaza Reform32 diyoruz çünkü gerçekten devrim niteliği taşıyor. Japonya’da Daikin’in öncülüğünde çevreci R32 gazı tüm markalarda kullanılmaya başlandı. Çin’deki üreticiler de fabrikalarını buna adapte etti ve üretimlerini bu doğrultuda güncelliyor, R32 soğutucu akışkan kullanan klima ve ısı pompası satışları 52 ülkede 10 milyon adeti aştı. Mart 2017’den bu yana gerçekleşen R32 ile çalışan klima satışlarıyla birlikte CO2 (Karbondioksit) tüketiminde yaklaşık 47 milyon ton azalma olduğu hesaplanıyor. Uyum yasaları çerçevesinde önce klimalarda, sonra kombilerde yönetmelikleri düzenleyen Türkiye’nin R32 regülasyonu için de önümüzdeki dönemde aynı yaklaşımı göstermesini bekliyoruz.”



Daikin Türkiye’nin geçen yıldan bu yana R32 ile çalışan yeni nesil klimaları Türkiye’ye sunduklarını hatırlatan Dursun, şunları söyledi: “Tüm yeniliklerde olduğu gibi R32 konusunda da öncülük üstlendik. Daikin’in bu konuda sahip olduğu 93 patenti ücretsiz olarak sektörün erişimine açtı. Bu konuda sektörümüze yönelik bilinçlendirme faaliyetleri, toplantılar ve seminerler düzenliyoruz. Yönetmelik ve kanunların hem AB ile uyumlu hale getirilmesi hem de R32’nin sağladığı avantajların yaygınlaştırılması için bu konuya özel bir önem veriyoruz. Sonuçta misyon edindiğimiz ana amaç; çevreye daha az zararlı, daha ekonomik ve daha verimli cihazlarla kullanıcıların karşısına çıkmak. Ayrıca bu üç ana hedefi teknoloji ile birleştirmek.”