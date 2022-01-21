Direnç Özdemir: 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştireceğiz

2022’nin ortasında ilk bölümü tamamlanacak olan Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkının rakamları belli oldu. 304 katılımcının yer alacağı OSB’de yılda 4 milyar doları ihracat olmak üzere 12 milyar dolarlık üretim yapılacak. Yalova Makine İhtisas OSB’nin ileri teknoloji üreten, çevreye duyarlı, yenilikçi, akademiyle hareket eden, zengin sosyal donatı alanlarına ve Ar-Ge ofislerine sahip yeni nesil organize sanayi bölgesinin ilk temsilcilerinden olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, “Yalova’da bilinen OSB’lerin dışında, dünyaya örnek olacak bir organize sanayi bölgesi yükseliyor. Bu model hem dünyaya ihraç edilecek hem de Türkiye’deki mevcut OSB’lerin gelişimine ve dönüşümüne katkı sağlayacak. Türkiye’de ilk kez fabrikaların, Ar-Ge merkezlerinin, serbest bölge ve kamu kampüslerinin yanı sıra kendi barajı, müzesi, sanat meydanı, üniversite kampüsü, teknokenti, yeşil alan ve parkları, güneş enerji santrali ve ipek böceği yetiştiriciliğinin yapıldığı bir OSB kuruluyor. Birinci etabın tamamlanmasıyla 12 milyar dolarlık üretim gücüne ulaşacağız. Bu rakamın 4 milyar dolarını ihracat oluşturacak. 304 katılımcının olduğu Yalova Makine İhtisas OSB şimdiden yüzde 90 doluluk oranına ulaştı” dedi.

Bakan Varank, büyük önem veriyor

Yapısı ve işleyiş şekliyle Türkiye’de bir ilk olması beklenen Yalova Makine İhtisas OSB’ye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da özel önem veriyor. İmzaların atıldığı ilk günden beri süreçleri yakından takip eden Bakan Varank, Yalova Makine İhtisas OSB’yi ziyaret ederek çalışmaları yakından izledi ve deneyimlerini aktardı. Yalova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nün Yalova Makine İhtisas OSB içerisinde kurulmasına dair protokole de katılan Varank, eğitimin yanı sıra OSB’de kurulacak Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Test ve Kalibrasyon Merkezi’nin süreçlerine de öncülük etti.

Akademinin kalbi Yalova Makine İhtisas OSB’de atacak

Önümüzdeki yılın ortasında faaliyetlerine başlayacak olan Yalova Makine İhtisas OSB, sanayi-akademi işbirliğine de büyük önem veriyor. Bu kapsamda Yalova Üniversitesi ile imzalanan protokole göre Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinin binası, Yalova Makine İhtisas OSB içinde inşa edilecek. Sanayi-akademi işbirliğinin dünyada çok güzel örnekleri olduğunu belirten Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın da katılımıyla taraflar arasında fakülte binalarının OSB içinde kurulmasına yönelik protokolü imzaladık. OSB Yönetimi olarak fakülte binalarının tüm maliyetini karşılayarak biz yapıp üniversitemize eğitim öğretim için teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ulaşım sektörüne özel Test ve Kalibrasyon Merkezi kuruluyor

İnşaat ve altyapı çalışmaları süren Yalova Makine İhtisas OSB’de sanayicinin ihtiyaç duyduğu 2 önemli tesisin olacağını dile getiren Direnç Özdemir, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle ulaşım sektörüne yönelik Test ve Kalibrasyon Merkezi kuracaklarını ifade etti. Özdemir ayrıca bir de Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) kuracaklarını söyledi. Kurulacak TSE laboratuvarının Ar-Ge süreçlerine büyük destek vereceğini belirten Direnç Özdemir, yeni bir ürün geliştirmeye harcanan mesainin yanı sıra bu ürünün ulusal ve uluslararası normlarda olup olmadığının kontrolleri ve bilimsel yöntemlerle kanıtlanmasının, pazar ve üretkenliğe katkısının saymakla bitmeyeceğine dikkati çekti. TSE ile Türkiye'ye yeni milli bir değeri el birliğiyle kazandıracaklarına dikkat çeken Direnç Özdemir, Test ve Kalibrasyon Merkezi'nin maliyetinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu bilgisini paylaştı.

Yalova Teknopark sanayiciden büyük ilgi gördü

Yalova Makine İhtisas OSB bünyesindeki Yalova Teknopark, 25 Kasım 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilan edilerek, 27 Temmuz 2021 tarihi itibariyle anonim şirket olma sürecini tamamladı. Yalova Teknopark’ın 1’inci etabındaki çalışmaların, üniversite yerleşkesi olarak adlandırılan 3 bin 600 metrekare kapalı alanda, 36 ofis ile kuluçka, ön kuluçka ve girişimcileri bünyesinde ağırlayarak 2022 yılında başlaması bekleniyor. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan 1. etapta sektör dağılımı yüzde 45 yazılım, yüzde 20 savunma sanayisi, yüzde 20 elektronik ve haberleşme, yüzde 10 makine sanayisi ve yüzde 5 yeşil teknolojiler olarak gerçekleşti. “Yalova Teknopark, bulunduğu bölgenin ihtiyaçları ve talepleri göz önüne alınarak 2 farklı lokasyonda ve 2 farklı modelde hizmet edecek bir proje olarak planlandı” diyen Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, 2’nci etaba dair şu bilgileri paylaştı: “İkinci etap çalışmaları Yalova Makine İhtisas OSB yerleşkesinde de yatay mimaride, yazılımdan ziyade üretim başlıklarını konu alan, Ar-Ge ve ticarileştirme çalışmalarına ev sahipliği yaparak Ar-Ge’nin üretimle buluştuğu bir teknoloji merkezi olacak.”

