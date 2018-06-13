Diş hekimi devlet desteğiyle süt işleme tesisi kurdu - Elazığ'da diş hekimi Sinan Ateş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan aldığı 1 milyon lira hibeyle süt işleme tesisinin sahibi oldu - Günde 50 ton sütün işlendiği, 26 kişiye istihdam sağlayan işletme, 650 üreticiye de katkı sunuyor - Girişimci Sinan Ateş: - "Devletten aldığım hibenin bu işletmeyi kurmamda çok büyük katkısı oldu. Bu işe üreticilerin mağduriyetini önlemek için girdim"

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde diş hekimi Sinan Ateş (40), süt üreticilerine katkı sağlamak için devletten aldığı destekle süt işleme tesisi kurdu.

Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini birincilikle bitirip yerleştiği memleketi Karakoçan'da mesleğini yürüten Ateş, ilçede istihdam alanı oluşturmak için süt işleme tesisi kurmaya karar verdi. Bunun için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvuran Ateş, süt işleme tesisi için 1 milyon lira hibe almaya hak kazandı.

Aldığı destekle Avrupa Birliği standartlarına uygun süt üretim tesisi kurup ilk etapta günde 12 ton süt işleyen Ateş, zaman içerisinde kapasiteyi günlük 50 tona çıkardı, 26 kişiyi de istihdam etti.



-"Çok mutluyum"



Ateş AA muhabirine yaptığı açıklamada, yöredeki üreticilerin bazı firmalar tarafından mağdur edilmesi nedeniyle bu işe girdiğini söyledi.

Firmaların aldıkları sütün bedelini ödemediği için düşük gelire sahip üreticilerin büyük sıkıntı yaşadığını vurgulayan Ateş, yakınlarının da aynı durumda olduğunu kaydetti.

Ateş, devlet desteğiyle Karakoçan'a süt üretim tesisi kazandırdığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Karakoçan'a üretim tesisi kazandırdığım için çok mutluyum.12 bin tonla başladık şimdi günlük 50 ton üretim kapasitemiz var. Burayı 35 bin ton kapasiteyle düşünmüştük ama yetmeyince kapasitemizi 50 tona çıkardık. Buradaki süt yetmeyince il dışından Erzurum, Hakkari, Batman, Diyarbakır, Bingöl ve Tunceli'den de süt alıyoruz."



- "Bölgenin süt eksiğini biz karşılıyoruz"



Bölgeye büyük katma değer sağladıklarını vurgulayan Ateş, "Elazığ'ın bütün fazla sütünü alıyoruz. Çevre illerdeki fazla sütü de biz alıp işledikten sonra süt ihtiyacı olan bölgelere gönderiyoruz." dedi.

İşletmenin kurulmasında devlet desteğinin önemine değinen Ateş, şunları kaydetti:

"Devletten aldığım hibenin bu işletmeyi kurmamda çok büyük katkısı oldu. Bu işe üreticilerin mağduriyetini önlemek için girdim. Sonra baktım ki bu sıkıntı sadece Karakoçan'da yok Elazığ'da ve bölgede de sıkıntı yaşanıyor. Elazığ ve bölgedeki diğer illerin fazla sütlerini alıp işliyoruz, ardından ihtiyaç duyulan illere gönderiyoruz."



-"50 ineği olan 100 inek daha aldı"



Süt üreticilerinin yaşadığı mağduriyetten dolayı hayvancılık yapmaktan vazgeçmeye başladığına işaret eden Ateş, şunları söyledi:

"Herkes sadece kendi ihtiyacı kadar inek besliyordu. Sütünü alıp içiyordu, üretime hiç katkısı olmuyordu. Paralarını düzenli ödeyince bu işten gelir elde ettiklerini gördüler. 2 ineği olan 10 inek, 10 ineği olan 20 inek, 50 ineği olan ise 100 inek daha aldı. Bu sayede hayvan sayısında artış oldu. İstihdam sağladık, daha iyi olacak."



- "Köylü de mağdur olmuyor"



Bu yatırımın bölge için çok önemli olduğunu belirten Ateş, "İşletmeyi kapatsam 650 aile sütüne alıcı çıkmayacağı için hayvanlarını satmak durumunda kalacak. Bu yüzden bölgenin süt konusunda sigortası konumundayım. Buradaki fazla sütü değerlendiriyorum, köylü de mağdur olmuyor." dedi.

Ateş, 26 kişinin tesiste çalıştığını vurgulayarak "650 aileninde kapısından sütünü alıyoruz. Aylık 50 ton karşılığında üreticilere 2 milyon 500 bin lira ödeme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



- "İlçedeki inek sayısında 2 kat artış oldu"



İşçi Erkan Aydın (45) daha önce evinden uzak şehirlerde çalışmak zorunda kaldığını belirterek, "İşletme sayesinde memleketimde işe kavuştum. Buradan sadece biz faydalanmıyoruz. Yüzlerce insan sütünü satıyor. Burası açıldığı için çok sayıda kişi köyüne dönüp üreticilik yapmayı planlıyor. İlçedeki inek sayısında 2 kat artış oldu." diye konuştu.



- "Bize ekmek kapısı oldu"



Edip Başpınar (24) 6 aydır çalıştığı işletmenin ufkunu açtığını dile getirerek, "Burası bize ekmek kapısı oldu. Bu zamanda kırsalda iş bulmak zor. İşi daha yeni yeni öğreniyorum. Hedefim gelecekte böyle bir işletme kurmak." dedi.