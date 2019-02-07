Diş hekimliği fakültelerinin borçlarına uygulanacak iskonto oranları belirlendi

ANKARA (AA) - Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakültelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları belli oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri döner sermaye işletmelerinin, 31 Ekim 2018 itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ve vadesi 18 Ocak 2019'a kadar ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarına uygulanacak iskonto oranları tespit edildi.

Vadenin tekabül ettiği ayın belirlenmesinde, alıma ilişkin sözleşmelerde yer alan vade tarihi, vade tarihi olmayan alımlarda ise muhasebe kayıtlarına alınma tarihi esas olacak.

Vadenin tekabül ettiği aya göre uygulanacak iskonto oranları şöyle:

Vadenin tekabül ettiği ayİskonto oranlarıTıbbi malzeme alımlarıİlaç alımlarıAralık 2015 ve öncesi 00 Ocak 2016 0,50 Şubat 2016 10 Mart 2016 1,50 Nisan 2016 20 Mayıs 2016 2,50 Haziran 2016 30 Temmuz 2016 3,50 Ağustos 2016 40 Eylül 2016 4,50 Ekim 2016 50 Kasım 2016 5,50 Aralık 2016 60Ocak 2017 6,750,375 Şubat 2017 7,50,75Mart 2017 8,251,125Nisan 2017 91,5Mayıs 2017 9,751,875Haziran 2017 10,52,25 Temmuz 2017 11,252,625Ağustos 2017 123Eylül 2017 12,753,375Ekim 2017 13,53,75Kasım 2017 14,254,125Aralık 2017 154,5Ocak 2018 164,875Şubat 2018 175,25Mart 2018 185,625Nisan 2018 196Mayıs 2018 206,375Haziran 2018 216,75Temmuz 2018 227,125Ağustos 2018 237,5Eylül 2018 247,875Ekim 2018 258,25Kasım 2018 268,625Aralık 2018 279Ocak 2019 279