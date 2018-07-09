ANKARA (AA) - İhracat Beklenti Endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre 10,7 puan artarak 118 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 11,5 puan artarak 113,1 oldu.

Ekonomi Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.



Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre 10,7 puan yükseldi. Bu yılın ikinci çeyreğinde 107,3 olan endeks, ikinci çeyrekte 118 seviyesine çıktı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi sorusunun yayılma endeksi İhracat Beklenti Endeksi'ni azalış yönünde zayıflayarak etkiledi. Bununla birlikte, gelecek 3 aya ilişkin ihracat, ihracat siparişi beklentileri ve son 3 ayda ihracat sipariş düzeyine ilişkin soruların yayılma endeksleri İhracat Beklenti Endeksi'ni artış yönünde etkiledi.

- İthalat Beklenti Endeksi de arttı

İthalat Beklenti Endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre 11,5 puan arttı. Bu yılın ikinci çeyreğinde 101,6 olan endeks, üçüncü çeyrekte 113,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre, İthalat Beklenti Endeksi'ne dahil edilen sorulardan, gelecek mevcut ithalat sipariş düzeyi sorusunun yayılma endeksinin İthalat Beklenti Endeksi'ni azalış yönünde etkilediği ve bu etkinin zayıfladığı gözlendi.

Öte yandan, gelecek 3 aya ilişkin ithalat ve birim ithalat fiyat beklentileri ile son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyine dair soruların yayılma endeksleri İthalat Beklenti Endeksi'ne pozitif katkıda bulundu.