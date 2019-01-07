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Dış Ticaret Beklenti Anketi

- Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Beklenti Anketi'ne göre, yılın birinci çeyreğinde ihracat beklentisi bir önceki çeyreğe göre 5,4 puan artarak 117 oldu - İthalat Beklenti Endeksi ise 5,4 puan azalarak 94,7 seviyesinde gerçekleşti

Dış Ticaret Beklenti Anketi
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ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı İhracat Beklenti Endeksi, yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 5,4 puan artarak 117 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 5,4 puan düşerek 94,7 oldu.

Ticaret Bakanlığı, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 5,4 puan arttı. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 111,6 olan endeks, birinci çeyrekte 117 seviyesine çıktı. Söz konusu endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 4,5 puan artış gösterdi.

Birinci çeyrekte İhracat Beklenti Endeksi'ni "Şu Anda Kayıtlı İhracat Sipariş Düzeyi" yayılım endeksi negatif etkilerken, diğer yayılımların 100'den büyük olması sebebiyle endeksi pozitif etkilediği görüldü.

- İthalat Beklenti Endeksi geriledi

İthalat Beklenti Endeksi, yılın birinci çeyreğinde dördüncü çeyreğe göre 5,4 puan azaldı. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 100,1 olan endeks, bu yılın birinci çeyreğinde 94,7 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 20,3 puan azalış kaydetti.

İthalat Beklenti Endeksi'ni "Birim İthalat Fiyatı Beklentisi" yayılımı pozitif etkilerken, diğer yayılımlar endekse negatif yansıdı.

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Birinci çeyrekDış Ticaret Beklenti AnketiTicaret Bakanlığı
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