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Dış Ticaret Beklenti Anketi

- Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Beklenti Anketi'ne göre, yılın ikinci çeyreğinde ihracat beklentisi bir önceki çeyreğe göre 8,9 puan artarak 125,9 oldu - İthalat Beklenti Endeksi ise 2,9 puan artarak 97,6 seviyesinde gerçekleşti

Dış Ticaret Beklenti Anketi
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ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı İhracat Beklenti Endeksi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 8,9 puan artarak 125,9 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 2,9 puan yükselerek 97,6 oldu.

Ticaret Bakanlığı, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 8,9 puan arttı. Birinci çeyrekte 117 olan endeks, ikinci çeyrekte 125,9 seviyesine çıktı. Söz konusu endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 18,6 puan artış gösterdi.

İkinci çeyrekte İhracat Beklenti Endeksi'ni "Şu Anda Kayıtlı İhracat Sipariş Düzeyi" yayılım endeksi negatif etkilerken, diğer yayılımların, 100'den büyük olması sebebiyle endeksi pozitif etkilediği görüldü.

- İthalat Beklenti Endeksi

İthalat Beklenti Endeksi, yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe göre 2,9 puan arttı. İlk çeyrekte 94,7 olan endeks, bu yılın ikinci çeyreğinde 97,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre 4 puan azalış kaydetti.

İthalat Beklenti Endeksi'ni "mevcut ithalat sipariş düzeyi" ve "son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyi" yayılımı negatif etkilerken, diğer yayılımlar endekse pozitif yansıdı.

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İhracat Beklenti EndeksiTicaret Bakanlığı
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