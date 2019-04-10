Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya kalp Bilsan
Engellilere köprü olacak
Engellilere köprü olacak
100'ün üzerinde eleman aldı
100'ün üzerinde istihdam
Ticari üniteler satışa çıkıyor
Ticari üniteler satışta
Seçim onlara yaradı
Seçim onlara yaradı
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni

Dış ticaret endeksleri

- İhracat birim değer endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 6,3, ithalat birim değer endeksi yüzde 1,2 azaldı - İhracat miktar endeksi, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarken, ithalat miktar endeksi yüzde 15,9 geriledi

Dış ticaret endeksleri
banner17

ANKARA (AA) - İhracat birim değer endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 6,3, ithalat birim değer endeksi yüzde 1,2 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,4, yakıtlarda yüzde 5,6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,4 düştü.

İthalat birim değer endeksi, şubat ayında yıllık bazda yüzde 1,2 geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,8 düşüş gösterirken, yakıtlarda yüzde 4,8 arttı.

- İhracat miktar endeksi yüzde 10,3 yükseldi

İhracat miktar endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,9, yakıtlarda yüzde 148,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,4 yükselirken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,2 düşüş kaydetti.

İthalat miktar endeksi ise yıllık bazda yüzde 15,9 azalış gösterdi. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 18,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 31,5, yakıtlarda yüzde 2 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 16,9 geriledi.

- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, Ocak 2019'da 162,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,1 azalarak şubatta 160,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın şubat ayında 139,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 10,3 artışla Şubat 2019'da 153,6 olarak gerçekleşti.

Bu yılın ocak ayında 118,5 olan ithalat miktar endeksi ise yüzde 2,1 artışla şubat ayında 121 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Şubat 2018'de 132,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 16 azalarak, bu yılın aynı ayında 111,4 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Şubat 2018'de 107,1 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 5,4 puan azalarak şubat ayında 101,7 olarak kayıtlara geçti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dış Ticaret Endeksleriİhracat Birim Değer EndeksiIthalat Birim Değer EndeksişubatTürkiye İstatistik Kurumu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5