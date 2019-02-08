Dış ticaret finansmanında Türkiye'nin en iyi bankası Yapı Kredi

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, Euromoney'nin düzenlediği "Dış Ticaret Finansmanı Müşteri Araştırması 2019"a göre beşinci kez "Türkiye'nin En İyi Bankası" seçildi.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamada, banka, Avrupa’nın önde gelen bankacılık ve finans dergilerinden Euromoney'nin düzenlediği "Dış Ticaret Finansmanı Müşteri Araştırması 2019"a göre beşinci kez "Türkiye'nin En İyi Bankası" seçildi.

Türkiye’de işlem yapan bankacılık müşterilerinin, dış ticaret işlemlerine ilişkin beklenti ve değerlendirmelerine göre hazırlanan araştırmada Yapı Kredi, 2015 yılından bu yana her yıl Türkiye'de birinci sırada gösteriliyor.





- "Dış ticaret finansmanında her koşulda güven"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı, Euromoney’nin araştırmasında üst üste 5. kez "Dış Ticaret Finansmanında Türkiye’nin En İyi Bankası" seçilmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, “Yapı Kredi olarak deneyimli kadromuz ve sunduğumuz geniş yelpazede hizmetlerle müşterilerimiz tarafından 2019 yılında da her koşulda güvenecekleri bir danışman olarak görülmek bizler için en büyük gurur kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumsal ve Ticari Bankacılık ile KOBİ Bankacılığı alanlarında sundukları bankacılık çözümleri ile müşterilerinin tahsilat/ödeme risklerini ve finansman ihtiyaçlarını en doğru şekilde yönetmelerini sağladıklarını belirten Adalı, "Müşterilerimize banka kaynaklı TL/YP krediler, akreditif, harici garanti ve benzeri geleneksel dış ticaret ürünlerinin yanı sıra forfaiting, ihracat faktoringi gibi çözümleri de içeren sevk öncesi ve sevk sonrası finansman imkanları yaratıyoruz. Türk Eximbank İhracat Kredi Programları ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası finansman kaynaklarını da müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dış ticaret işlemlerini dijital bankacılık ürünleri ile birleştirerek müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırdıklarını belirten Adalı, Yapı Kredi’nin yurt dışındaki geniş muhabir ağı ile özel çözümler sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapılandırılmış Dış Ticaret Finansmanı Ekibimiz ile müşterilerimizi Euler Hermes, SACE, EKF gibi geleneksel ihracat kredi kuruluşlarının desteği ile bir araya getiriyoruz. Ayrıca Japon Exim, Kore Exim, Tayvan Exim gibi ülke kredisi kuruluşları ile çerçeve anlaşması veya projeye özel anlaşmalar gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), International Finance Corporation (IFC) veya Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından sağlanan fonlardan yararlanmalarına da olanak tanıyoruz."

