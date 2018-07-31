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Dış ticaret istatistikleri (1)

- Türkiye'nin ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak 82 milyar 223 milyon dolara, ithalatı yüzde 13,5 artışla 122 milyar 960 milyon dolara yükseldi - Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 31,6 yükselişle 40 milyar 737 milyon dolar olarak gerçekleşti

Dış ticaret istatistikleri (1)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artışla 82 milyar 223 milyon dolar, ithalatı yüzde 13,5 yükselişle 122 milyar 960 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan haziran ayına ve yılın ilk yarısına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azalarak 12 milyar 954 milyon dolara, ithalat yüzde 3,8 azalarak 18 milyar 451 milyon dolara düştü.

Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 9,1 azalarak 5 milyar 497 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın haziran ayında yüzde 68,5 iken bu yılın aynı ayında yüzde 70,2'ye yükseldi.

- Ocak-haziran dönemi

Yılın 6 ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak 82 milyar 223 milyon dolara, ithalatı yüzde 13,5 artışla 122 milyar 960 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 31,6 yükselerek 40 milyar 737 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,9 oldu.

(Sürecek)

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