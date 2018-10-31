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Dış ticaret istatistikleri (1)

- Türkiye'nin ihracatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 artarak 14 milyar 456 milyon dolara yükseldi, ithalatı yüzde 18,3 azalışla 16 milyar 326 milyon dolara indi - Dış ticaret açığı eylülde yüzde 77,1 azalarak 1 milyar 869 milyon dolar oldu - İhracat, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 123 milyar 43 milyon dolara yükseldi

Dış ticaret istatistikleri (1)
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin ihracatı eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 artarak 14 milyar 456 milyon dolar, ithalatı yüzde 18,3 azalarak 16 milyar 326 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan eylül ayına ve ocak-eylül dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 artışla 14 milyar 456 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 18,3 azalarak 16 milyar 326 milyon dolara geriledi.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 77,1 azalışla 1 milyar 869 milyon dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın eylül ayında yüzde 59,1 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 88,5'e yükseldi.

- Ocak-eylül dönemi

Ocak-eylül döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 123 milyar 43 milyon dolara, ithalatı yüzde 3,1 artışla 174 milyar 155 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 5,2 yükselerek 51 milyar 112 milyon dolar oldu.

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,7 olarak hesaplandı.

(Sürecek)

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Dış Ticaret IstatistikleriEylülTicaret BakanlığıTÜİK
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