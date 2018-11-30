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Dış ticaret istatistikleri (1)

- Türkiye'nin ihracatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 15 milyar 719 milyon dolara yükseldi, ithalatı yüzde 23,8 azalışla 16 milyar 176 milyon dolara geriledi - Dış ticaret açığı ekimde yüzde 93,8 azalarak 456 milyon dolar oldu - İhracat, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artışla 138 milyar 700 milyon dolara yükseldi

Dış ticaret istatistikleri (1)
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin ihracatı ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 15 milyar 719 milyon dolar, ithalatı yüzde 23,8 azalarak 16 milyar 176 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ekim ayına ve ocak-ekim dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 15 milyar 719 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 23,8 azalarak 16 milyar 176 milyon dolara geriledi.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 93,8 azalışla 456 milyon dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ekim ayında yüzde 65,6 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 97,2'ye yükseldi.

- Ocak-ekim dönemi

Türkiye'nin ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,6 artarak 138 milyar 700 milyon dolara, ithalatı yüzde 0,1 artışla 190 milyar 327 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 15,7 azalarak 51 milyar 627 milyon dolar oldu.

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,9 olarak hesaplandı.

(Sürecek)

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