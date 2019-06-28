Dış ticaret istatistikleri (1)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ihracatı mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 15 milyar 981 milyon dolara yükseldi, ithalatı yüzde 19,3 azalışla 17 milyar 819 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mayıs ayına ve ocak-mayıs dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artışla 15 milyar 981 milyon dolar, ithalat yüzde 19,3 azalışla 17 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 76,5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın mayıs ayında yüzde 64,6 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 89,7'ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, bir önceki aya göre ihracat yüzde 8,1 artarken, ithalat yüzde 4,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 12 artış, ithalat yüzde 19,7 azalış kaydetti.

- Ocak-mayıs dönemi

Türkiye'nin ihracatı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 artarak 72 milyar 666 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 19,3 düşüşle 84 milyar 307 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 67 azalışla 11 milyar 641 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86,2 olarak hesaplandı.

- Genel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Genel Ticaret Sistemi'ne göre de ihracat, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak 16 milyar 803 milyon dolar oldu. İthalat ise bu dönemde yüzde 20,1 gerileyerek 18 milyar 541 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda dış ticaret açığı yüzde 78,6 azalışla 1 milyar 738 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,6 olarak belirlendi.

(Sürecek)