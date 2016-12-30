Dış ticaret istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) ihracatı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artışla 5 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın kasım ayında yüzde 48 iken bu yılın aynı ayında yüzde 46,7 oldu. AB'ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 arttı ve 5 milyar 982 milyon dolara yükseldi.

Almanya 1 milyar 239 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 874 milyon dolarla İngiltere, 833 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 796 milyon dolarla Irak takip etti.

İthalatta ise ilk sırayı 2 milyar 1 milyon dolarla Çin aldı. Çin'i 1 milyar 822 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 294 milyon dolarla Rusya ve 878 milyon dolarla İtalya izledi.

- En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Kasımda fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi 1 milyar 901 milyon 555 bin dolarla "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 69 milyon 984 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan fasıl ise 2 milyar 419 milyon 483 bin dolarla "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bu faslı, 2 milyar 263 milyon 123 bin dolarla, "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" izledi.

Kasımda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,1, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 33,9 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ise yüzde 82,9 oldu. Yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16,8, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 46,5 olarak hesaplandı.

(Bitti)