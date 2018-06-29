Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji ekonomi dünya doğal bilim
İhracatı hızlandıracak
İhracatı hızlandıracak
GAP problemini çözeceğiz
GAP problemini çözeceğiz
Yeni girişimciler arıyor
Yeni girişimciler arıyor
Başkan seçildi
Apaydın başkan seçildi
Türk dizileri rüzgarı
Türk dizileri rüzgarı

Dış ticaret istatistikleri (2)

- AB'ye yapılan ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 artarak 7 milyar 287 milyon dolara yükseldi - Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat gerçekleştirilen ülke ise Çin oldu

Dış ticaret istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 artarak 7 milyar 287 milyon dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın mayıs ayında yüzde 45 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 50,9 oldu.

AB'ye yapılan ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 artarak 7 milyar 287 milyon dolara yükseldi.

Almanya, 1 milyar 357 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 885 milyon dolarla İtalya, 858 milyon dolarla İngiltere ve 759 milyon dolarla İspanya izledi.

İthalatta ilk sırayı 2 milyar 80 milyon dolarla Çin aldı. Bu ülkeyi 2 milyar 18 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 732 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 439 milyon dolarla İngiltere takip etti.

- Yüksek teknolojili ürünlerin payı

Teknoloji yoğunluğuna göre mayısta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 4,1 iken, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 37,2 olarak gerçekleşti.

Mayısta, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,2, yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 11,5, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 41,8 olarak kayıtlara geçti.

- Ocak-mayıs dönemi

Yılın ilk 5 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarak 69 milyar 309 milyon dolara, ithalatı da aynı dönemde yüzde 17,2 artışla 104 milyar 511 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 41,4 artış göstererek, 35 milyar 202 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,3 oldu.

(Bitti)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Geçici Dış Ticaret IstatistikleriGümrük Ve Ticaret BakanlığıMayısTÜİK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5