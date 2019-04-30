Dış ticaret istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalarak, 7 milyar 540 milyon 270 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın mart ayında yüzde 51,3 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 48,7 oldu.

AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ocak-mart döneminde ise yüzde 51,8 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 50,3 olarak hesaplandı. AB'ye yapılan ihracat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azaldı ve 7 milyar 540 milyon 270 bin dolara geriledi.

Almanya, 1 milyar 403 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 855 milyon dolarla Birleşik Krallık, 827 milyon dolarla İtalya, 782 milyon dolarla Irak izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 969 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 615 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 405 milyon dolarla Çin ve 940 milyon dolarla ABD takip etti.

- En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 450 milyon 721 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 455 milyon 818 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Martta en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 708 milyon 751 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 1 milyar 782 milyon 4 bin dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.



Ocak-mart döneminde fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 6 milyar 537 milyon 208 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 3 milyar 989 milyon 957 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.



Bu dönemde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 11 milyar 2 milyon 452 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 4 milyar 993 milyon 442 bin dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" izledi.



Söz konusu ayda imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,9 oldu. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 74,5, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,7 olarak hesaplandı.

(Bitti)