Dış ticarette konteyner takibine

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları arasında yer alan E-Güven Genel Müdürü Can Orhun, ithalat ve ihracat süreçlerindeki en büyük zorluklardan birinin yük takibi ve yükle ilgili öngörülemeyen gelişmelerden anlık haber alınamaması olduğunu belirterek, "E-Güven olarak ithalat ve ihracat süreçlerindeki bu zorlukları gidermek için Belgetra'yı hizmete sunduk. Konteyner takip işlemlerinin manuel ve zor şartlarda yapan şirketler artık yüklerini tek haritadan anlık takip edebilecek." dedi.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Can Orhun, Türkiye'nin ithalatının yüzde 65'inin, ihracatının ise yüzde 62'sinin deniz yoluyla gerçekleştirildiğine işaret ederek, ülkede toplam 83 bin 279 ihracatçı, 79 bin 771 ithalatçı şirket bulunduğunu söyledi.

İthalat ve ihracat süreçlerindeki zorluklardan bahseden Orhun, "En büyük zorluklardan biri, yük takibi ve yükle ilgili öngörülemeyen gelişmelerden anlık haber alınamaması." diye konuştu.

Orhun, ithalatçı ve ihracatçı şirketlerin yanı sıra acenteler ve gümrük müşavirlerinin de tüm operasyonel süreçleri ile insan kaynağını yükün varış zamanına göre yönettiğini aktararak, yükün taahhüt edilen zamanda limana varamayacağını önceden tespit edemeyen şirketlerin önlem alamadığını vurguladı.

Rekabette dezavantajlı duruma düşen bu şirketlerin, büyük mali kayıplara katlanmak zorunda kalabildiğini anlatan Orhun, hem şirketleri hem de ülke ekonomisini olumsuz etkileyen bu kayıpların anlaşma şartlarına göre değişkenlik gösterdiğini ifade etti.

Orhun, ithalat ve ihracat süreçlerindeki bu zorlukları gidermek için şubat başında Belgetra'yı hizmete sunduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Konteyner takip işlemlerini manuel ve zor şartlarda yapan şirketler, artık yüklerini tek haritadan anlık takip edebilecek. Belgetra, taşımacılık işlemlerinde zamanla yarışan şirketlere etkin planlama, insan gücünü verimli değerlendirme, zaman ve maliyetten tasarruf etme avantajı sağlayacak. Karar alma süreçlerini hızlandıran ithalatçı ve ihracatçı şirketler rekabet üstünlüğü de elde edecek. Belgetra web portalı ile ithalatçı ve ihracatçı şirketler, tüm yüklerinin bilgilerini anlık olarak tek ekranda görebilecek ve iş planlarını buna göre düzenleyebilecek. Bu çözümün şirketlerimizi uluslararası ticarette yaşanan yoğun rekabette avantajlı kılacağını düşünüyoruz."

Orhun, Belgetra'nın zamandan tasarruf sağladığını ve mevcut yazılımlara kolayca entegre edilebildiğine değinerek, aynı zamanda firmalara yük takibi paylaşımı ayrıcalığı da sunduğunu dile getirdi.





- "Yoğun talep alıyoruz"





Can Orhun, Belgetra çözümünün uzun bir süreç sonrasında geliştirildiğinden bahsederek, projeden önce tüm tarafların taleplerini öğrendiklerini, ayrıca gerekli verileri oluşturmanın da ciddi bir zaman aldığını söyledi.

İthalat ve ihracat süreçlerindeki tüm paydaşların sorunlarını nasıl çözebilecekleri üzerinde çalıştıklarını anlatan Orhun, şunları ifade etti:

"Tamamen milli ve yerli bir yazılım olan Belgetra, Ar-Ge çalışmalarımızın bir sonucu olarak üretildi. Belgetra sadece Türkiye değil, küresel çapta da kullanıma açık olması, projenin başında belirlediğimiz amaçlardan biriydi. Taşınan yükle ve taraflarla ilgili tüm verilerin toplanması, toplanma şekli, kimin hangi veriyi ne zaman ve nasıl görmesi gerektiği, verilerin gizliliği, bu konudaki kanun veya regülasyonlara uyumlu olma, aynı zamanda bunu yaparken ihtiyaç odaklı olma amacından sapmama ve tüm taraflara maksimum seviyede faydalı olma, projenin hayata geçirilmesi ve uygulanmasında gözettiğimiz hususlar arasındaydı."

Orhun, Belgetra'nın dünyada bir örneği olmadığını vurgulayarak, "Dünyada deniz yollarını izleyen çözümler var. Deniz ve hava yollarını takip eden yazılım da mevcut. Belgetra deniz, hava ve kara taşımacılığını kapsayan, tüm taşıma süreçlerini içine alan ve her türlü yükün tek haritadan izlenebildiği tek çözüm." dedi.

Belgetra'nın şimdiden hizmete ihtiyaç duyan bütün paydaşların ilgisini çektiğini aktaran Orhun, firmalardan yoğun talep aldıklarını dile getirdi.





- "E-imza sertifika üretim sayısı 2 yıl içinde 3 katına çıkacak"





Can Orhun, E-Güven olarak mobil imza alanında da hizmet verdiklerini işaret ederek, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince kimliklere elektronik sertifika yükleme çalışmasının başlatıldığını anımsattı.

Yeni kimlikler ile elektronik ortamda imza gerektiren her türü işlemin uzaktan gerçekleştirilebileceğine vurgu yapan Orhun, "Yeni uygulama e-imza kullanımına büyük bir ivme kazandıracak." dedi.

Orhun, elektronik sertifika yüklenen kimlik kartlarının, Türkiye'nin e-dönüşüm sürecine verilen desteğin önemli bir aşaması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Biz de kurum olarak uzaktan e-imza talebini alma, güvenlik kontrollerini gerçekleştirme ve e-imza üretme işlemlerini dakikalar içerisinde tamamlayarak yeni kimlik kartlarında kullanılacak elektronik sertifikaları uzaktan yüklemeye hazır durumdayız. Yeni kimlik kartlarına elektronik sertifika yüklenmesiyle sağlanacak kolaylıklar sayesinde 2 yıl içinde e-imza sertifika üretim sayısının 3 katına çıkacağını öngörüyoruz."