Dış ticarette olumlu gidişin sürmesini bekliyoruz

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ekim ayında ihracatın tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşarak tarihi rekor kırmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ekim ayı geçici dış ticaret verilerini değerlendirdi.

İhracat performansının olumlu olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Ekimde ihracatın tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşarak tarihi rekor kırdığını memnuniyetle görüyoruz. Dış ticaretteki bu olumlu performansın sürmesini bekliyoruz. Döviz kurlarının etkisi hem ihracat hem ithalatta kendini gösteriyor. Kurun yükselmesi nedeniyle ihracatta çok olumlu bir ivmelenme var. İthalatın da bu kadar hızlı gerilemesinin kurlara bağlı olduğunu düşünüyoruz. Hammadde dışında ara mamul ürünleri pahalı olduğundan bu rakamlar bize üretimin iç piyasada yapıldığını ve oradan tedarik edildiğini gösteriyor."

Zeytinoğlu, dış ticaret açığındaki yüzde 93'lük iyileşmeye değinerek, "Ekim ayında dış ticaret açığı 529 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığındaki bu gerilemenin, cari açığa da olumlu yansıyacağını göreceğiz. Önümüzdeki aylarda yıllık cari açıkta belirgin gerilemeler olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıllık ihracat rakamının da zirveye ulaştığına işaret eden Zeytinoğlu, yıllık ihracatın, 166,8 milyar dolarla bugüne kadar açıklanan en yüksek veri olduğunu dile getirdi.

Zeytinoğlu, bunun yanında ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 96,7'ye yükseldiğine dikkati çekerek, bu performansın devam etmesini beklediklerini belirtti.