DİSK Genel Başkanı Beko:

EDİRNE (AA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, "Darbenin ne anlama geldiğini çok iyi bilen bir konfederasyon olarak darbeye en sert tepkiyi koyduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Beko, DİSK Trakya Bölge Temsilciliğinde düzenlendiği basın toplantısında, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi, savaşlara, teröre karşı birlikte yaşama iradesini savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Hükümetin Suriye politikasına değinen Beko, komşularla ilişkilerin gözden geçirilerek düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

Bir soru üzerine Beko, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanların mutlaka yargılanması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Darbe girişiminde bulunanlar kesinlikle yargılanmalıdır. DİSK olarak darbelere karşı olan bir konfederasyonuz. 12 Eylül faşist cunta döneminde bizim genel başkanımız Abdullah Baştürk olmak üzere 52 DİSK yöneticisi idamla yargılandı o dönemlerde 500 bin üyemiz vardı ve bunlar silah zoruyla başka sendikalara gönderildi.

Darbenin ne anlama geldiğini çok iyi bilen bir konfederasyon olarak darbeye en sert tepkiyi koyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ama siz darbe girişimine kalkışanı yani FETO'yu araç yapar da onun dışında bu topraklarda, eşitlik, özgürlük, demokrasi barış ve kardeşlik mücadelesi verenlere karşı bir tasfiye hareketi başlatırsanız o zaman biz sizin karşınızda oluruz."

Beko, asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine ilişkin soruyu yanıtlarken bilimsel olarak yaptıkları çalışmada asgari ücretin 2 bin lira olması gerektiğini tespit ettiklerini kaydetti.











