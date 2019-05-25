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Divan otellerden Bayram kampanyası

-Divan Erbil ve Divan Suites İstanbul G-Plus, 1-9 Haziran'da minimum 2 gün konaklamalarda yüzde 20, minimum 3 gün konaklamalarda ise yüzde 25 indirim uygulayacak

Divan otellerden Bayram kampanyası
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İSTANBUL (AA) - Divan Erbil ve Divan Suites İstanbul G-Plus, 1-9 Haziran'da konaklayan müşterilerine özel fiyatlar sunuyor.

Divan'dan yapılan açıklamaya göre, Divan Erbil, özel konaklama fırsatları ve indirimlerle misafirlerine unutulmaz bir bayram yaşatacak. Minimum 2 gün konaklamalarda yüzde 20, minimum 3 gün konaklamalarda ise yüzde 25 indirim uygulayacak olan Divan Erbil, Ramazan Bayramı’nda misafirlerine şeker tadında bir tatil vadediyor.

Bayramı sevdikleriyle keyifli bir tatile dönüştürmek isteyenlere özel hazırlanan konaklama kampanyası 1-9 Haziran'da geçerli.

Divan Suites İstanbul G-Plus, özel konaklama fırsatları ve indirimlerle misafirlerine unutulmaz bir bayram yaşatacak. Minimum 2 gün konaklamalarda yüzde 20, minimum 3 gün konaklamalarda ise yüzde 25 indirim uygulayacak olan Divan Suites Istanbul G-Plus, Ramazan Bayramı’nda misafirlerine şeker tadında bir tatil vadediyor. Bayramı tatile dönüştürmek isteyenlere özel hazırlanan konaklama kampanyası 1-9 Haziran'da geçerli.

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Anahtar Kelimeler:
Divan ErbilDivan Suites İstanbul G-Plus
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