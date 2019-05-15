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Divan Pastanesi Vadistanbul açıldı

İSTANBUL (AA) - Divan Pastanesi, Vadistanbul Alışveriş Merkezi'nde hizmet vermeye başladı.Divan Pastaneleri'nden yapılan açıklamaya göre, 1956'da Elmadağ'da ilk şubesi açılan Divan, şimdi de Vadistanbul'da ziyaretçileri...

Divan Pastanesi Vadistanbul açıldı
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İSTANBUL (AA) - Divan Pastanesi, Vadistanbul Alışveriş Merkezi'nde hizmet vermeye başladı.

Divan Pastaneleri'nden yapılan açıklamaya göre, 1956'da Elmadağ'da ilk şubesi açılan Divan, şimdi de Vadistanbul'da ziyaretçileri ile buluştu.

Özenle seçilmiş tatları deneyimleme fırsatı sunan Divan Pastaneleri, yıllar boyunca değişmeyen kalitesini, geleneğini, prestijini ve kusursuz hizmetini Vadistanbul misafirleriyle buluşturacak.

Divan Pastanesi Vadistanbul, misafirlerine pasta, çikolata, lokum, dondurma, tatlı ve tuzlu lezzetlerin yanı sıra hediyelik ürün kategorilerinde hizmet verecek. Pastane, alışveriş sırasında ister soğuk ister sıcak içecek seçenekleri sunacak.

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Anahtar Kelimeler:
Divan Pastanesi
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