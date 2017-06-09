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Diyabetik Çocuklar Kampı 30 Temmuz'da başlayacak

- İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı ile Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği tarafından Aygaz'ın desteğiyle düzenlenen kamp, bu yıl 30 Temmuz-5 Ağustos'ta Gebze'de gerçekleştirilecek

Diyabetik Çocuklar Kampı 30 Temmuz'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin çocuklara yönelik ilk sağlık kamplarından olma özelliğini taşıyan Diyabetik Çocuklar Kampı 30 Temmuz-5 Ağustos'ta Gebze'de düzenlenecek.

Aygaz'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı ile Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği tarafından düzenlenen kamp Gebze Life Port Otel'de gerçekleştirilecek.

Bu yıl 25'inci yaşını kutlayan ve 13 yıldır Aygaz tarafından desteklenen kamp, diyabetik çocuklara kendi kendilerine yeterek yaşamayı eğlenerek öğretirken, yeni dostluklar kurmalarını sağlıyor.

Çocuk endokrinolojisi ve diyabetinde uzman doktorlar, hemşireler, diyet uzmanları, psikologlar, psikiyatristler ve spor eğitmenlerinin gönüllü olarak görev yapacağı kampta 9-18 yaş diyabetik çocuklar bir araya geliyor. Kamp çocuklara, diyabetle mutlu yaşamanın mümkün olduğunu göstermek, onlara güven aşılamak ve aralarındaki dayanışmayı artırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Kampta çocuklara hipoglisemi ve hipergliseminin nedenleri, klinik bulguları, bunlara karşı alınacak önlemler, kanda glikoz keton bakılması, insülin tipleri, etki özellikleri, enjeksiyon teknikleri, spor ve egzersiz yapma alışkanlığı, diyabette beslenme özellikleri ve düzeni, diyabetin komplikasyonları konusunda bilgiler aktarılacak. Diyabette takip kriterleri ve diyabeti izlemenin önemi konusunda uygulamalı ve teorik eğitimler verilecek.

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AygazDiyabetik Çocuklar Kampı
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