Diyarbakır modern sanayi sitesine gelecek yıl kavuşacak

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımına başlanan Diyarbakır'ın 4. Oto Sanayi Sitesi gelecek yıl hizmete açılacak.



Diyarbakır'da terör mağdurları ile düşük gelir düzeyindeki vatandaşlara konut üreten TOKİ, konut dışı alanda da üretimde verimliliğin artırılması, istihdama ve bölgesel gelişime katkı sağlanması için sanayi projesini uygulamaya geçirdi.

4. Oto Tamirciler ve Küçük Sanayi Sitesi Projesi kapsamında Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde geçen yıl yapımına başlanan sitenin yüzde 20'si tamamlandı.

Yaklaşık 507 dönüm alan içerisinde konumlanmış sanayi sitesi, esnafa daha iyi şartlarda çalışma imkanı sunacak.

Diyarbakır 4. Oto Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Muhsin Erdoğmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük ölçekli imalat, otomotiv tamir ve bakımıyla ilgili sektörde faaliyet gösteren esnaf ve sanayicilerin günün gereksinimlerine uygun modern, teknik şartlara uygun birer iş yerine sahip olmaları için sanayi sitesinin kurulduğunu söyledi.



Diyarbakır'ın istihdamına ve gelişimine katkı sağlayacak sanayi sitesinin çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Erdoğmuş, projede 624'ü 150 metrekare ve 190'ı da 300 metrekare büyüklüğe sahip 814 iş yerinin olduğunu dile getirdi.



Proje tamamlandıktan sonra sanayi sitesinde çok sayıda kişinin çalışacağını ifade eden Erdoğmuş, sitede ayrıca esnafın ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik, idare binası, çarşı, banka, fırın, cami, PTT ile lokantanın yer alacağını belirtti.

-"Kentimiz hızla büyüyor"

Şehirde mevcut sanayi sitelerinin ihtiyaca cevap vermediğini anımsatan Erdoğmuş, şöyle konuştu:

"Kentimiz hızla büyüyor. Mevcut yerlerimizdeki iş yerlerimizin küçüklüğü, altyapı yetersizliği, sokakların dar olması münasebetiyle ihtiyaca cevap vermiyor. Yağmur yağdığı zaman iş yerlerimize su doluyor. Esnaf olarak artık 40-50 metrekare mekanda kendimizi geliştirmemiz mümkün değil."

Kısa süre içinde iş yerlerinin yüzde 20'sinin bitirildiğine işaret eden Erdoğmuş, 2019 yılının sonunda sanayi sitesinin tamamlanacağını ümit ettiğini söyledi.



Erdoğmuş, şunları kaydetti:

"Yaklaşık burada 4 bin 500 kişi çalışacağına inanıyorum. Ustalarımız çok iyi bir yerde mesleğini icra ediyor olması, gelen çıraklarımızın burayı severek geleceğine inanıyoruz. Görünüm ve vizyonuyla kentimiz için örnek bir sanayi sitesi olacak. Diyarbakırlılar için büyük bir imkan."

- "Türkiye'nin örnek sanayi sitesi olacak"

Muhsin Erdoğmuş, "Otomotiv sektörü geliştiği zaman ilimiz de gelişecek. Burası faaliyete girdiğinde Türkiye'nin örnek sanayi sitesi olacak." diye konuştu.

Oto boya ustası Murat Mafrak, mevcut olan sanayi sitesinde sıkıntı çektiklerini belirterek bir an önce yeni sanayi sitesinin tamamlanmasını ümit ettiklerini söyledi.

Yeni sanayi sitesinin tamamlamasıyla rahata kavuşacaklarını ifade eden Mafrak, "Hem çalışanlar hem de müşteriler rahata kavuşacak. Herkes daha rahat çalışacak. Sitenin yapımını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz." dedi.

Oto tamircisi Serdar Koçer de mevcut iş yerlerinin küçük ve ihtiyaca cevap vermediğinden dolayı rahat çalışmadıklarını dile getirdi.



