Diyarbakır'a 160 milyon liralık altyapı yatırımı

DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve himayelerinde Diyarbakır'a havalimanına ilave pist, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve atıksu arıtma tesisi yapımı olmak üzere 160 milyon liralık altyapı yatırımı kazandırıldı.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu binasında düzenlenen toplantıda, amaçlarının kent ekonomisini güçlendirmek, ekonomik altyapı ve yatırımları geliştirmek olduğunu söyledi.

Katma değeri yüksek, istihdam ağırlıklı ve ihracat odaklı bir üretimin temel öncelikleri olduğunu belirten Güzeloğlu, terör saldırılarıyla Diyarbakır'ın gelişmesi, kalkınması, iş ve istihdam alanlarında hak ettiği yere gelmesinin engellendiğini kaydetti.

Diyarbakır'daki tüm tehditlerin bertaraf edildiğini dile getiren Güzeloğlu, şöyle dedi:

"Terör ve teröristle sürdürülen kararlı mücadeleyle Diyarbakır bugün huzur beldesi haline gelmiştir. Son 2 yılda devletin milleti için sunduğu kaynakların doğrudan millete harcanarak büyükşehir belediyemizin öncülüğünde her ilçe bazında Diyarbakır bir çiçek bir güzellik bahçesi haline gelmiştir. Sosyal altyapılarla da Diyarbakır bu anlamda örnek belediyecilik sergilenen bir kent haline gelmiştir."

- Tekstil İhtisas OSB altyapı çalışmaları başladı

Tekstil İhtisas OSB yönetim kurulu olarak çok fazla talep aldıklarını dile getiren Güzeloğlu, "İlk etapta 47 firmamızla ön işlemleri tamamlayarak sözleşme imzalama aşamasına geldik. Bugün itibariyle bu 47 firmamızın ilk etapta tahsis ve taahhüt ettiği yatırım tutarı 245 milyon 500 bin liradır. Bu firmalarımızın yatırım tutarıyla taahhüt ettiği istihdam da 6 bin 270 kişidir." ifadelerini kullandı.

Güzeloğlu, 18,6 milyon liralık Tekstil İhtisas OSB altyapı çalışmaları için 21 Aralık 2018'de yer tesliminin yapıldığını, firmanın alanda çalışmalara başladığını aktardı.

- Atıksu arıtma tesisi yapımı için yer teslimi yapıldı

Atık su arıtma tesisi için 31 Aralık 2018'de ilgili firmayla 36,8 milyon liralık sözleşme imzalandığını dile getiren Güzeloğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Mevcut organize sanayi bölgesinde başka tekstil sektörü olmak üzere boya ve buna bağlı olarak işlem gerektiren yapı kimyasallarının atıklarının bugüne kadar arıtma tesisi olmadığı için buna bağlı yatırımlar bir türlü gerçekleşmemiştir, ertelenmiştir. Arıtma tesisinin bitmesiyle ilk etapta bin 700 kişilik doğrudan istihdam ile hem kent ekonomisine katma değer artışı hemde doğrudan istihdamda çok büyük bir artış olacaktır."

Kentteki OSB'nin artan talep ve yükselen ekonomik ivme karşısında yetersiz kaldığını söyleyen Güzeloğlu, Diyarbakır'ı bölgesel ölçekte uluslararası bir üretim merkezi konumuna taşırken merkezi sanayi gelişiminin de göz ardı edilemeyeceğini aktardı.

2. karma OSB kuruluş protokolünün ise 28 Aralık 2018'de onaylandığını ifade eden Güzeloğlu, karma OSB'nin kente ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Atıksu arıtma tesisinin tamamlanması, Tekstil İhtisas organize sanayi bölgemizin yatırımlarının tamamlanması ve 2. organize sanayi bölgemizin tamamlanması ilk etapta net olarak 25 bin kişilik doğrudan istihdamı ve 200 milyon lira doğrudan altyapı yatırımlarını ifade etmektedir. Bu rakam yatırımları gerçekleştirdikten sonra buraya yatırım yapacak özel girişim, yatırım ve sanayicilerimizin yatırımlarını kapsamamaktadır. Diyarbakır bu yatırımlarla inşallah bölgenin ve Türkiye'nin uluslararası alana açılan parlayan bir merkezi olacaktır."



Diyarbakır Havalimanı'nın 2 milyonun üzerinde yolcuya ev sahipliği yaptığını belirten Güzeloğlu, havalimanına 105 milyon lira ile ilave pist yapımı için yer teslimi yapıldığını ifade etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ise devletin son 16 yılda bölgeye ve Diyarbakır'a birçok yatırım yaptığını söyledi.

Terör saldırıları nedeniyle yatırımcıların bölgeye yeterli yatırımı yapamadıklarını belirten Atilla, şöyle konuştu:

"Son 2 yılda devletin ve hükümetin kararlı duruşu, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda, şehrimizde ve bölgemizde güven ve huzur ortamı sağlandı. Şu anda Diyarbakır'da güvenli ve huzurlu bir iklim hakim. Biz Diyarbakır'ın artık üreten, ticaretiyle, sanayisiyle vede turizmiyle konuşulan bir şehir olmasını istiyoruz. Sokaklarında eylem olan, çocukların ellerinde taş ve molotof olan, sokaklarında lastik yanan bir şehir olarak insanların hafızasına kazınan o kötü durumu gidermek istiyoruz."

Toplantıya AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal, Oya Eronat, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



















































