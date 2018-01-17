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Diyarbakır'ın 2018 yılı ihracat hedefi 300 milyon dolar

- Diyarbakır Valisi Güzeloğlu: - "2018 yılı için Diyarbakır’ın ihracat hedefi tüm paydaşlarımızla yaptığımız ortak çalışmada 300 milyon dolar olarak belirlendi"

Diyarbakır'ın 2018 yılı ihracat hedefi 300 milyon dolar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "2018 için Diyarbakır’ın ihracat hedefi tüm paydaşlarımızla yaptığımız ortak çalışmada 300 milyon dolar olarak belirlendi." dedi.

Vali Güzeloğlu başkanlığında Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda 2018 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Bu yılın Türkiye ve Diyarbakır’ın gelişmesi ve kalkınması için güzel bir yıl olması temennisinde bulunan Güzeloğlu, “Türkiye’nin 2023 hedefine yürüyüşünde Diyarbakır'ımız da zenginlik ve derinlik katan bir büyük şehrimizdir. Diyarbakır, sağlanan huzur ve güven ortamıyla önceliğini ekonomik, sosyal ve toplumsal kalkınma boyutlarında yoğunlaştırmış durumdadır. Diyarbakır, dün olduğu gibi gelecekte de bölgesinin en önemli üretim, stratejik ve lojistik merkezi olacaktır. Ortak bir akılla bugün Diyarbakır bütün bileşenleriyle kalkınmada her türlü dinamiğini birleştirmiştir." dedi.

Türkiye’nin GAP’tan sonra önemli projelerinden olan Silvan Projesi’nin büyük yatırımların başında geldiğini ifade eden Güzeloğlu, “Entegre bir toplumsal, sosyal kalkınma projesi olan Silvan Projesi, 300 bin kişiye yerinde istihdam sağlayacak. Böylelikle bölgeler arası eşitsizliği giderecek, iç göçü önleyecek. Kuru tarım yapılan alanları suyla buluşturup bereketli hilalin toprağı Diyarbakır’a suyla birlikte refah, kalkınma ve bereketi taşıyacaktır. 2018 yılında il gelişme planı perspektifinde özellikle sanayi alt yapısında çok önemli başlıklarımız ve çalışma alanlarımız var. Bütün planlarımız Diyarbakır’ın kısa değil orta ve uzun geleceğine dairdir." diye konuştu.

Diyarbakır'ın yakın gelecekte ve nihai olarak 2023'te ihracatta en ön sıralarda yer almaya aday bir büyükşehir olduğunu vurgulayan Güzeloğlu: "2018 yılı için Diyarbakır’ın ihracat hedefi tüm paydaşlarımızla yaptığımız ortak çalışmada 300 milyon dolar olarak belirlendi. 2017'yi yaklaşık olarak 200 milyon dolar bir ihracatla bitiren Diyarbakır için 300 milyon dolar çok rahat erişilebilecek net bir hedeftir." ifadelerini kullandı.

Kentteki turizmin artmasına da önem verdiklerini vurgulayan Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Tüm alanlarda olduğu gibi burada da kalıcı, planlı ve anlamlı bir çalışmanın içine girdik. Diyarbakır’ın milyonlarca turisti konaklaması, ağırlaması ve gerideki insanlık tarihiyle var olan büyük mirası aktararak onların ilimizden mutlu olarak ayrılması noktasında her türlü değere ve zenginliğe sahiptir. İnanıyorum ki tüm kurumlarımızla yaptığımız koordinasyonla 2017'den daha başarılı, daha güzel bir yıl olacak." diye konuştu.

Toplantıya, kentte görev yapan kaymakamlar ve kurumu amirleri katıldı.

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Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
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