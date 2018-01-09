Diyarbakırlı çiftçiler belediye desteğiyle organik tarıma yöneliyor

DİYARBAKIR (AA) - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince çiftçiler organik tarıma yönlendiriliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarımsal istihdamı artırarak, mevsimlik işçi göçünün önüne geçmek için organik tarımın yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda hazırlanan proje ile organik tarımın yaygınlaşması amacıyla toprak analizinin ardından çiftçilere 70 kilogram organik sebze tohumu desteği sağlayan belediye 100 çiftçiye de 12 bin organik meyve ve sebze fidanı dağıttı.

Bütçesi 900 bin lira olan proje ile 2 yılda 350 dönümde meyve fidanları, 400 dönüm tarım alanında da organik sebze tohumları toprakla buluştu.

Belediye ayrıca üretilen tarımsal ürünlerin çiftçilerce daha rahat pazara sunulması için merkez Kayapınar ilçesinde semt pazarı inşa ediyor.

Projede her yıl daha çok çiftçiye destek sağlanarak, organik tarımın yaygınlaşması hem de tarımsal kalkınmanın artması hedefleniyor.

- Çiftçilere organik tarım sertifikası

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Proje Koordinatörü Nevzat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada hazırladıkları ve hayata geçirdikleri projenin temel amacının organik tarımı yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Demir, bu doğrultuda çiftçilere geçen yıl sebze bu yıl da zeytin, badem, kiraz ve ceviz gibi meyve fidanı desteğinde bulunduklarını 100 çiftçiye 12 bin meyve fidanı dağıttıklarını aktardı.

Çiftçilerin organik tarıma geçişlerini sağlamak için ilk seneye mahsus organik gübre desteğinde de bulunduklarını ifade eden Demir, çiftçilere organik tarım sertifikası da çıkardıklarını belirtti.

Bu sayede onlarca çiftçinin organik tarıma geçtiğini anlatan Demir, desteklerinin Diyarbakır'ın farklı ilçelerinde devam edeceğini kaydetti.

"Amacımız orta ve uzun vadede bütün ilçelerde organik tarıma geçiş sağlayan çiftçiler oluşturmak." diyen Demir, şöyle devam etti:

"Öncelikle toprağımıza yönelik analiz yaptık. Gelen sonuçları üniversitedeki hocalarımızla beraber değerlendirdik. Kesin olarak bu ürünleri yetiştirebiliriz kanaatine vardıktan sonra destekleri sunduk. Bugüne kadar diktiğimiz bütün meyve fidanlarından verim aldık. Buranın toprağı zeytine, fıstığa, cevize de uygun. Şimdiye kadar denenmediği için bilinmiyor. Biz bunu da kırmış olacağız. Deneyip çiftçilerimize göstermiş olacağız."

- "Çiftçiler verimi yüksek ürünler yetiştirecek"

Demir, organik tarıma geçiş yapan çiftçinin verimi yüksek olan ürünler yetiştirmeye başladığına işaret ederek, bunun çiftçiye büyük katkı sağladığını aktardı.

"Çiftçiler tüm arazilerine buğday ekmekten kurtulacak, katma değeri yüksek ürünler yetiştirecek. Bu da gelir seviyelerinin ve buna bağlı refah seviyelerinin artmasına sebep olacak." ifadelerini kullanan Demir, zaman zaman çiftçilerle incelemeler yapmak için farklı illeri de ziyaret ettiklerini belirtti.

Kenti orta ve uzun vadede organik tarım, ceviz ve badem üretim merkezi haline getirmek istediklerini dile getiren Demir, bundan sonraki süreçte de projenin bütçesinin artırılarak devam edeceğini söyledi.

Demir, organik ürün üreten çiftçilerin satış konusunda sıkıntı yaşamaması için Kayapınar ilçesinde 1 milyon lira bütçe ile semt pazarı inşa ettiklerini belirtti.

Çiftçilerin kooperatifleşmesine de önem verdiklerine dikkati çeken Demir, şöyle konuştu:

"İlk pilot bölgemiz Lice oldu. Daha sonra Çermik ve Çınar'da da deneme alanlarımız oldu. Burada dikkat ettiğimiz husus çitçilerin kümelenmesi, bir arada hareket etmesi ve bu işi sahiplenmesidir. Lice'de öncelikle bir kooperatif kurduk. Çiftçilerimiz artık beraber hareket ediyorlar. Kooperatifin güçlenmesi için yönetim kurulu üyelerine ve üyelere ayrı ayrı eğitimler verdik. Yine çiftçilerimizi gruplar halinde Türkiye'nin farklı illerine götürüp, toplantılar yaptık."

Organik tarımın faydalarına değinen Demir, bu sayede toprağın korunmuş olacağını belirtti.

Demir, proje ile mevsimlik işçiliğin de önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Uzun vadede tersine göçü de sağlamayı planladıklarını anlatan Demir, organik tarımın yaygınlaşmasının sadece çiftçilere değil tüm bölgeye de ciddi katkı sunacağına inandıklarını dile getirdi.

Demir, "Çiftçilerimiz daha iyi gelir elde edecek, başta Diyarbakır olmak üzere bölgede tüketiciler sağlıklı ürün tüketebilme imkanına kavuşacak. Bu projeyle insanlarımızın sağlıklı ürüne kavuşabilmesine de katkıda bulanacağız." ifadelerini kullandı.