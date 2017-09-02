Dizilerde yerli ürünler tanıtılsın

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son yıllarda Türkiye'de çekilen ve yurt dışından da izlenen veya dışarıya satılan film ve dizilerin birer kültür elçisi olduğunu belirterek, yurt dışında beğeniyle izlenen dizilerde özellikle mobilya sektöründe üretilen ürünler, mücevherat, moda ve hazır giyim sektöründen de ünlü yerli marka ürünler ile turizm değerlerinin tanıtımına ağırlık verilmesini istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, dizi film ihraç edilen ülkeler arasına son dönemde Ukrayna, Rusya, Pakistan ve Çin'in de katıldığını, söz konusu ülkelerin sayısının 71'den 80'e yükseldiğini ifade ederek, yapımcılardan, yurt dışına ihraç edilen dizi filmlerde başta mobilya, mücevher ve hazır giyim sektöründe üretilen yerli ürünlerin kullanılmasına yeni yayın döneminde daha çok önem verilmesini talep etti.

Son 6 yılda yurt dışına ihraç edilen dizi filmlerden elde edilen gelirlerin 20 katın üzerinde artarak 200 milyon doları geçtiğine dikkati çeken Palandöken, ihracatın artması ve ekonomiye ivme kazandırmak için artan yerli üretimin ihraç edilmesi için talebin artması gerektiğini vurguladı.

Palandöken, hazır giyim sektörünün 19 milyar dolara, mücevheratın 3 milyar dolara ve mobilya sektörünün 3 milyar dolarlar seviyelerine geldiği bu dönemde ihracat rakamlarının artırılması için başta mobilya sektörü olmak üzere giyim ve takıların yerli dizilerde ön plana çıkarılmasını isteyerek, şunları kaydetti:

"Son yıllarda ülkemizde çekilen ve yurt dışından da izlenen veya dışarıya satılan film ve diziler birer kültür elçisi. Bilhassa çekilen dizilerin sadece yurt içinde değil, yurt dışında da seyredilmesi ülkemiz için bir avantajdır. Yurt dışında büyük beğeniyle izlenen dizilerimizde özellikle mobilya sektöründe üretilen ürünlerimiz, mücevherat, moda ve hazır giyim sektöründen de ünlü yerli marka ürünlerimiz ile turizm değerlerimizin tanıtımına ağırlık verilmelidir. Buna paralel olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımız da tanıtım yapan dizi ve filmlere destek vermelidir. Filmlerde doğal güzelliklerimize yer verilmesi ve gözde turizm değerlerimizin tanıtılması da turizm gelirlerimizin artmasına katkı sağlayacaktır. Kostümlerin, yerli tasarım ve üretim olmasına dikkat edilerek vurgulanmasının da yine en önemli sektörlerimizden tekstil alanında olumlu etkileri olacaktır. Kayısı, kuru üzüm, incir, fındık gibi ülkemize ait tarımsal ürünlerimiz de unutulmamalıdır."