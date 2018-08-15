DKİB heyetinden Sarp Sınır Kapısı inşaatında inceleme

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, inşaatı devam eden Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

DKİB'den yapılan yazılı açıklamada, DKİB Başkan Yardımcıları Ahmet Hamdi Gürdoğan ve Şaban Turgut ile yönetim kurulu üyeleri Atila Kesim, Ali Biberoğlu ve Mustafa Okutan'ın, Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Osman Güllüce'yi makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Yapımı süren Sarp Sınır Kapısı'nda da incelemelerde bulunan heyetin, Güllüce'den çalışmalar hakkında bilgi aldığı ve Gürcü tarafındaki yetkililerle de görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, Gürdoğan'ın şu ifadeleri yer aldı:

"Sarp Sınır Kapısı, Türkiye'nin en yoğun kapısı. Günde ortalama 420 taşıtın çıkış yaptığı Sarp Sınır Kapısı inşaatının yaklaşık üç ay sonra bitecek olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. 29 Ekim itibarıyla teslimi yapılacak kapı son derece modern ve işlevsel şekilde inşa ediliyor. Dolayısıyla ihracatçılarımızın ve giriş çıkış yapan yolcuların yaşamış olduğu sıkıntılar ortadan kalkacak. Kapının çok seri işlemesi için gerek Gümrük, gerekse Emniyet Teşkilatının yeterli düzeyde personel tahsisi yapması için konuyu ilgili bakanlarımıza arz edeceğiz."

Heyetin, Türk tır sürücüleri ve ihracatçıların karşılaştığı sorunları Gürcistan gümrük yetkililerine ileterek iş birliği ve destek talep ettiklerinin de kaydedildiği açıklamada, heyetin, daha sonra Artvin'in Hopa ilçesinde organize edilen toplantıda ihracatçılarla bir araya geldiği belirtildi.

Toplantıda, Artvin'de faaliyet gösteren 84 ihracatçı tarafından 2018 yılının ocak-temmuz döneminde 31 milyon 596 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Gürdoğan, şunları belirtti:

"Yaşanan sorunların çözümü ile ihracatçılarımızın bu rakamı yıl bazında 100 milyon dolar seviyesine ulaştırmaları çok kolay olacaktır. Özellikle Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş-çıkış yapan ihracatçılara pozitif ayrımcılık yapılarak kapıdan ihracatçımızın kuyrukta bekletilmeksizin çıkış yapmasını sağlayacak uygulamanın tesis edilmesini istiyoruz. Gürcistan'da parklarda bekletilen Türk plakalı taşıtların bekletilmeksizin hızlı şekilde kapıya yönlendirilmesi gerekiyor."

Gürcistan tarafından Türk çimentosuna getirilen kısıtlamanın acilen kaldırılması konusunda yoğun girişimlerin sürdüğünü aktaran Gürdoğan, "Bu sorunların çözüm müjdesini kısa sürede ihracatçılarımıza vereceğiz. Son günlerde emperyalist odaklar tarafından ülkemiz ekonomisine yönelik manipülasyon ve hain oyunlar oynanıyor. Bu hain oyunları daha fazla ihracat yaparak ülkemize döviz kazandırma ile aşacağız. Bunun için de her türlü desteği vermeye ve çalışmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.



