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DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürdoğan:

- "1 milyar 968 milyon 832 bin dolar döviz girdisi sağlanan yaş meyve sebze ihracatında, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 8 artış görülmesine rağmen değer bazında yüzde 5 düşüş yaşandı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürdoğan:

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, "1 milyar 968 milyon 832 bin dolar döviz girdisi sağlanan yaş meyve sebze ihracatında, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 8 artış görülmesine rağmen değer bazında yüzde 5 düşüş yaşandı" ifadesini kullandı.

Gürdoğan, yazılı açıklamasında, Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu ve Narenciye Tanıtım Grubu yöneticileri ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi ziyaret ettiklerini belirtti.

Zeybekci'ye, yaş meyve sebze sektöründe yaşanan sorunları aktararak, çözüm önerilerini ilettiklerini vurgulayan Gürdoğan, "Sektörde yaşanan sorunların aktarıldığı toplantıda, 2017 yılında sektörün 2023 hedeflerine uygun ihracat artışı sağlayabilmesi konusunda destek sözü alındı. Bu durum sektör temsilcileri olarak bizleri oldukça mutlu etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Gürdoğan, gelecek haftalarda Rusya Federasyonu'na yönelik tüm ürünlerdeki kısıtlamaların da kaldırılacak olması yönündeki olumlu görüşmelerin, sektör ihracatına 2017 yılında büyük katkı sağlayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"29 Aralık 2016 itibariyle 3 milyon 549 bin 664 ton karşılığında, 1 milyar 968 milyon 832 bin 748 dolar döviz girdisi sağlanan yaş meyve sebze ihracatında, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 8 artış görülmesine rağmen değer bazında yüzde 5 düşüş yaşandı. Yaşanan gelişmeler ve Bakanımız Zeybekci'nin sektör sorunları ile yakından ilgilenmesi önümüzdeki yıl yaş meyve sebze ihracatına önemli artış olarak yansıyacaktır."

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DKİB Başkanı Ahmet Hamdi GürdoğanDoğu KaradenizIhracatTrabzonYaş Meyve Sebze Sektörünün Sorunları
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