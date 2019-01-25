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Doğa Sigorta, Galatasaray Profesyonel Erkek Basketbol Takımı'na sponsor oldu

- 2018-2019 ve 2019-2020 basketbol sezonu için geçerli olmak üzere Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın adı "Galatasaray Doğa Sigorta" olacak

Doğa Sigorta, Galatasaray Profesyonel Erkek Basketbol Takımı'na sponsor oldu
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İSTANBUL (AA) - Doğa Sigorta, Galatasaray Profesyonel Erkek Basketbol (A) Takımı'na isim sponsoru oldu.

Doğa Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, iki taraf arasındaki anlaşmaya göre, 2018-2019 ve 2019-2020 basketbol sezonu için geçerli olmak üzere Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın adı "Galatasaray Doğa Sigorta" olacak. Ayrıca, sarı-kırmızı takımın formasında Doğa Sigorta reklamına da yer verilecek.

İş birliğine ilişkin imza töreni, gelecek hafta yapılacak.

Bugüne kadar gençlerin spora yönelmesini kuvvetle önemseyerek farklı spor branşlarına da destek veren, sigorta dünyasının yerli markası Doğa Sigorta’nın, kulüplerin ekonomik anlamda en çok sponsorluk ve sponsora ihtiyaç duyduğu bir dönemde Türkiye'nin en büyük ve köklü kulüplerinden Galatasaray'a sponsor olması yeni bir heyecan yaşatacak.

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Anahtar Kelimeler:
Doğa Sigorta
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