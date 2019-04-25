Doğa Sigorta'dan 23 Nisan'a özel sosyal sorumluluk projesi

İSTANBUL (AA)- Doğa Sigorta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Everest Otizm Spor Kulübü öğretmenleri, öğrencileri ve velileri ile birlikte kutladı.



Doğa Sigorta’dan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen kutlamada Doğa Sigorta’nın isim sponsoru olduğu Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Caner Erdeniz’e de sürpriz doğum günü kutlaması organize edilirken, tüm oyuncular ve misafirler keyifli vakit geçirdi.



Geride kalan günlerde Doğa Sigorta’ya ait locada, Galatasaray Doğa Sigorta & Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol maçını izleyen Everest Otizm Spor Kulübü öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da Doğa Sigorta’nın misafiri oldular. Kendilerine ait olan bu özel günde Aslan Doğa ile doyasıya eğlenen çocuklar, tüm misafirlerin takdirini toplayan bir jimnastik gösterisi de sundular.



Doğa Sigorta’nın desteğiyle gerçekleşen organizasyona, Galatasaray Doğa Sigorta Baş Antrenörü Sayın Ertuğrul Erdoğan ve Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı Şube Menajeri Sayın Ömer Yalçınkaya da katılım sağladılar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı Şube Menajeri Ömer Yalçınkaya, çocukların ve misafirlerin takım oyuncuları ile tanışma fırsatı bulduklarını ve basketbol oynadıklarını belirterek, “Bugün çok özel bir gün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda otizmin farkındalığını artırmak amacıyla sporcularımız ve çocuklarımız ile bir araya geldik. Bu bize oldukça moral veren, bizi motive eden bir ortamdı, gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Doğa Sigorta oyuncularından Caner Erdeniz’e düzenlenen erken sürpriz doğum günü kutlaması da dikkati çekti. Antrenman öncesinde doğum günü sürprizi ile karşılaşan Erdeniz, “Doğum günüme daha iki gün var anca burada bir sürpriz yapılması çok hoşuma gitti. Galatasaray ve Doğa Sigorta Ailesine çok teşekkürler, çok mutlu oldum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarla vakit geçirmek çok keyifli. Organizasyondan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



Bayram coşkusunu tüm misafirlerine yaşatan Doğa Sigorta, yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorlukları kapsamında; çocuklara, gençlere daha iyi bir gelecek sunma arzusunu her fırsatta vurgulamaya devam ederken, sporun sevilmesi için her türlü desteği vermeyi de sürdürüyor.

