Doğa Sigorta'dan mobil hamle

İSTANBUL (AA) - Doğa Sigorta, hasar takibinden, her an her yerde poliçe kesimine kadar çok sayıda hizmet sunan yeni mobil uygulamasını müşterilerinin ve acentelerinin kullanımına sundu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Sigorta yeni mobil uygulamasını kullanıma sundu. Uygulama sayesinde, Doğa Sigorta müşterileri mobil telefonları sayesinde şirketin sunduğu her hizmete anında ulaşıp, poliçelerini, hasarlarını ve tekliflerini kolaylıkla takip edebilecekler.

Hasar sürecinde zaman kaybına sebep olabilen eksik evrakları hızlıca organize etmeye de yardımcı olan uygulama sayesinde, Doğa Sigorta müşterileri aynı zamanda tek tuşla kendileri için ayrılmış özel bir telefon hattıyla sorularına hızlıca cevap alabilecekler. Müşterilerin geçmişte poliçelerini hazırlayan Doğa Sigorta acenteleri üzerinden de işlem yapmasına fırsat tanıyan uygulama, Doğa Sigorta acentelerine de artı fayda yaratacak.

Doğa Sigorta, uygulama sayesinde müşteri memnuniyetini artırmayı, acentelerine de hız ve kolaylık kazandırmayı hedeflerken, acenteler de poliçe kesimini her yerden gerçekleştirebileceği mobil uygulama üzerinden, müşterilerden gelen olumlu ya da olumsuz geri bildirimleri değerlendirilerek gerekli iyileştirmeler için hızlıca harekete geçilebilecek. Uygulamayla müşterilerine sürekli temas ederek iletişimini de kuvvetlendirecek olan Doğa Sigorta, dijital dönüşümde öncü yenilikler üretmeyi sürdürerek sektöre değer ve hız katmaya devam edecek.

App Store ve Play Store'dan indirilebilen uygulamada kullanıcılar telefon numaralarını ve TC kimlik numaralarını sisteme girdikten sonra, cep telefonlarına gelen şifreyi kullanarak mobil uygulamadan faydalanmaya başlayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, sektörde birçok öncülüğü olan Doğa Sigorta'nın bu atılımla dijital dönüşümde de kılavuz markalardan olmayı sürdürdüğünü belirterek, dijital yatırımlarının süreceğini aktardı.

Önceliklerinin, acentelerinin işlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak olduğunu bildiren Kırmızı, her an her yerden poliçe kesebilmelerini sağlayarak, müşteri kaybını minimuma indirmeyi hedeflediklerini, müşteri ve acentelerin, gerek hasar takibi gerek hasar ihbarlarını yine her an her yerden, çağrı merkezinde telefon başında beklemeden gerçekleştirebileceklerini kaydetti.