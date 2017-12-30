Doğal çiçek soğanlarının ihracat listesi

ANKARA (AA) - Doğal çiçek soğanlarının 2018'de ihracat kontenjanları ile ihracatı yasak olan türleri belirlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Doğal Çiçek Soğanlarının 2018 yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yabani soğan türlerinin hepsi, yoğurt çiçeği türleri, çiğdem türleri, fritillaria türleri, zambak türleri, muscari türleri, karaçiğdem türleri, lale türleri, eminium türleri, biarum türleri, devetabanı, yılan bıçağı, nilüfer türleri, salep türleri, yılan yastığı türleri, kum zambağı, şark sümbülü, censiyan, sıklamen türleri, kardelen türleri, süsen türleri, şakayık türleri ile diğer yumrulu ve soğanlı türleri, doğadan toplanarak ihraç edilemeyecek.

Tebliğde, bazı sıklamen türleri, Toros kardeleni ve Karadeniz kardeleni, sarı kar çiçeği ile göl soğanı ihracatı ise sınırlandırıldı.

Miszambağı ve Türk zambağı, süsen, kalla, sümbülteber, Adıyaman lalesi ve ters lale, yoğurt çiçeği, deve tabanı, kara çiğdem, yılan bıçağı, yılan yastığı, arum dioscorides ile adasoğanının ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanları olarak belirlendi.

Giresun il sınırları içerisinde Karadeniz kardeleni türü, Konya'nın Derebucak ilçesi ile Antalya'nın Akseki ve Alanya ilçelerinde Toros kardeleni türü toplanmayacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2018'te yürürlüğe girecek.