Doğal gaz ithalatı ağustosta yüzde 24,4 azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,4 azalarak 3 milyar 35 milyon metreküpe indi.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2018 Ağustos Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, geçen yıl ağustosta 4 milyar 16 milyon metreküp doğal gaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 24,4 azaldı ve 3 milyar 35 milyon metreküpe düştü.



Toplam ithalatın 2 milyar 588 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 447 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.



Bu yıl ağustos ayında en fazla doğal gaz 1 milyar 465 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi 636 milyon metreküple Azerbaycan ve 487 milyon metreküple İran izledi. İthalatın kalanı Cezayir ve Katar'dan yapıldı.



- Doğal gaz stoklarında önemli artış



Ağustosta doğal gaz tüketimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,4 azalarak 2 milyar 929 milyon metreküp oldu.



Bu dönemde en çok doğal gaz tüketimi 1 milyar 557 milyon metreküple dönüşüm ve çevrim sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü 861 milyon metreküple sanayi izledi. Tüketimin kalanı ise diğer enerji sektörleri, hizmet sektörü ve konutlarda gerçekleşti.

Ağustosta, geçen yılın aynı ayındaki doğal gaz tüketimiyle kıyaslandığında, dönüşüm ve çevrim sektörü yüzde 23,5, sanayi sektörü ise yüzde 18 daha az doğal gaz tüketti.

Depolardaki doğal gaz stok miktarı ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artışla 3 milyar 246 milyon metreküp oldu. Bu miktar, 2017 yılının ağustos ayında 2 milyar 884 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.

Ağustosta doğal gaz ihracatı yapılan tek ülke Yunanistan oldu. Geçen yıl ağustosta Yunanistan'a 58,8 milyon metreküp doğal gaz gönderilirken, bu yılın aynı döneminde bu miktar yüzde 13,5 artışla 66,7 milyon metreküpe çıktı.